Carabobo vs Huachipato: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Carabobo y Huachipato se miden por la llave 6 de la Copa Libertadores el martes 17 de febrero a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Misael Delgado.

2 de Mayo vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Liverpool (U) vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Andrés Rojas Noguera es el árbitro designado para controlar el partido.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.