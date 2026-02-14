Carabobo vs Huachipato: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Carabobo y Huachipato se miden por la llave 6 de la Copa Libertadores el martes 17 de febrero a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Misael Delgado.
Carabobo y Huachipato se miden por la llave 6 de la Copa Libertadores el martes 17 de febrero a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Misael Delgado.
Andrés Rojas Noguera es el árbitro designado para controlar el partido.
