7 de septiembre de 2025 - 22:35
Política.

Carlos Sadir tras las elecciones 2025 en Buenos Aires: "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro"

Gobernadores y dirigentes reaccionaron a la derrota de Javier Milei en Buenos Aires y coincidieron en reclamar gestión, diálogo y soluciones concretas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Carlos Sadir le respondió a Javier Milei: Nuestros proyectos no afectan el superávit
Captura de pantalla 2025-09-07 220126
Desde Jujuy, el gobernador Carlos Sadir fue uno de los primeros en pronunciarse. “Sin gestión y sin diálogo no hay futuro. Los argentinos no quieren más confrontaciones innecesarias, necesitan hechos. Necesitan ser escuchados”, señaló el mandatario. En la misma línea, agregó: “Tenemos mucho por hacer, tenemos que resolver los problemas de los argentinos y atender a los sectores más vulnerables. El futuro de nuestro país es con producción, trabajo y sentido común”.

Mensaje de Carlos Sadir

"Una vez más, el mensaje fue claro: Sin gestión y sin diálogo no hay futuro. Los argentinos no quieren más confrontaciones innecesarias, necesitan hechos. Necesitan ser escuchados.

Por eso, tenemos mucho por hacer, tenemos que resolver los problemas de los argentinos y atender a los sectores más vulnerables.

Desde #ProvinciasUnidas entendemos que el futuro de nuestro país es con producción, trabajo y pensando, con sentido común, en las necesidades de la gente"

Captura de pantalla 2025-09-07 220126

Sadir, que integra el frente Provincias Unidas, planteó que los resultados en Buenos Aires son un llamado de atención para toda la dirigencia nacional. En ese sentido, insistió en que el camino debe ser atender las urgencias de la sociedad y buscar consensos para salir de la crisis.

Tenemos mucho por hacer, tenemos que resolver los problemas de los argentinos y atender a los sectores más vulnerables”, sostuvo el gobernador, quien remarcó que el futuro del país se construye con un programa que combine producción y trabajo.

Finalmente, subrayó la visión de su espacio político: “Desde Provincias Unidas entendemos que el futuro de nuestro país es con producción, trabajo y pensando, con sentido común, en las necesidades de la gente”.

image
Gobernadores y dirigentes de la oposición reaccionaron a la derrota de LLA y cuestionaron a Milei:

Gobernadores y dirigentes de la oposición reaccionaron a la derrota de LLA y cuestionaron a Milei: "La gente no quiere más gritos". (Foto: Presidencia).

Gobernadores y dirigentes: entre la celebración y el reclamo

Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora coincidieron en sus diagnósticos y advertencias al Gobierno nacional. “En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro. La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”, afirmó Pullaro.

Llaryora, en la misma línea, remarcó: “Las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas. El futuro es con producción, trabajo y sentido común”.

Por su parte, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, felicitó a Axel Kicillof y al Frente que triunfó en la provincia de Buenos Aires. “Con estos resultados vemos como el pueblo argentino le pone un freno a un gobierno nacional de crueldad y a los gobiernos provinciales que son cómplices, que se hacen los distraídos ante el brutal ajuste que sufre el pueblo argentino”, lanzó. Y agregó: “Con la unidad de todos vamos a volver a poner en marcha el desarrollo y el progreso de nuestra Patria”.

En tono irónico, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto resumió la jornada con una frase: “Un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo. Se vienen más temporadas”.

image

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, publicó: “Este resultado es un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”.

También felicitó a Manuel Passaglia y a Pablo Petrecca por la “excelente elección”, que se dio “en un contexto tan polarizado”. “Demostraron con gestión y hechos concretos que se puede construir una alternativa real. Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”, sostuvo.

Entre los intendentes, el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, destacó la “ejemplar convivencia democrática de todas las fuerzas políticas”. “Hoy triunfó la voluntad de un pueblo que quiere un gobierno de unidad, con obras que transforman, en un marco de transparencia, orden y solidaridad social”, sostuvo.

Temas
