Carmen Barbieri tiene Covid-19 y sigue internada bajo estrictas medidas de aislamiento

Carmen Barbieri permanece internada en la Clínica Zabala , ubicada en el barrio porteño de Belgrano , luego de haber dado positivo de Covid-19 . A raíz de la enfermedad, se encuentra aislada y tiene prohibido recibir visitas . Por ese motivo, el personal de salud que está a cargo de su atención debe cumplir con rigurosos protocolos de seguridad.

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De acuerdo con la información publicada por el portal de Laura Ubfal , pese a las limitaciones impuestas por su internación, la conductora está consciente y cuenta con su teléfono celular para mantenerse en contacto con sus seres queridos y amigos.

Para ingresar a la habitación y brindarle asistencia , los profesionales médicos deben utilizar indumentaria de protección , que incluye barbijos, cofias y trajes especiales . En tanto, su hijo, Federico Bal , permanece en Costa Rica debido a obligaciones laborales, desde donde transmitió un mensaje tranquilizador acerca del estado de salud de su madre.

En ese sentido, explicó que la capocómica arrastra varias complicaciones de salud que se presentaron en las últimas semanas y manifestó su expectativa de que pueda abandonar la clínica durante los próximos días. Hasta entonces, deberá seguir bajo tratamiento y cumplir con las medidas de aislamiento establecidas por los especialistas.

Los antecedentes de salud de Carmen Barbieri

Este reciente ingreso al centro médico representa un nuevo capítulo en la serie de inconvenientes de salud que afectaron a la conductora en el último tiempo. Hacia finales de octubre, Barbieri había sufrido broncoespasmos, un cuadro gripal y un pico de temperatura que alcanzó los 40 grados, situación que le impidió presentarse en su ciclo televisivo.

Durante ese mismo período, la conductora también padeció un episodio de descompensación justo antes de dirigirse a su lugar de trabajo. En diálogo con la prensa, había relatado que sufrió una lipotimia, por lo que decidió volver a su domicilio y permanecer en reposo.

Por otra parte, la Clínica Zabala no es un establecimiento desconocido para Barbieri, ya que allí debió recibir asistencia médica en ocasiones anteriores. En 2021 enfrentó una de las situaciones más críticas de su vida: estuvo internada durante 20 días bajo un coma inducido. En 2023, volvió a necesitar hospitalización.