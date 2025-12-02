Causa Cuadernos: Julio De Vido recusó a los jueces y se posterga la audiencia

En la jornada de este martes, durante una audiencia del juicio por la Causa Cuadernos, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, recusó a los jueces del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). El pedido fue informado por su abogado defensor, quien solicitó que el tribunal evalúe la presentación antes de continuar con el proceso.
Ante esa presentación, los magistrados —integrados por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli— decidieron hacer un cuarto intermedio para revisar la recusación.
La audiencia tenía previsto avanzar con la declaración de varios imputados, entre exfuncionarios y empresarios, quienes buscan desvincularse de las acusaciones de corrupción vinculadas a la adjudicación de obra pública durante las gestiones kirchneristas.
La causa Cuadernos implica a decenas de exfuncionarios y empresarios acusados de integrar una asociación ilícita que habría desviado fondos de obra pública entre 2003 y 2015. La recusación, que ahora debe evaluarse, introduce una nueva demora en un proceso judicial que ya transita etapas fundamentales.