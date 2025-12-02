Causa Cuadernos: Julio De Vido recusó a los jueces y se posterga la audiencia

Julio De Vido.

En la jornada de este martes, durante una audiencia del juicio por la Causa Cuadernos, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, recusó a los jueces del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). El pedido fue informado por su abogado defensor, quien solicitó que el tribunal evalúe la presentación antes de continuar con el proceso.

Ante esa presentación, los magistrados —integrados por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli— decidieron hacer un cuarto intermedio para revisar la recusación.

La audiencia tenía previsto avanzar con la declaración de varios imputados, entre exfuncionarios y empresarios, quienes buscan desvincularse de las acusaciones de corrupción vinculadas a la adjudicación de obra pública durante las gestiones kirchneristas.

Julio de Vido, Cristina Kirchner y José López Julio de Vido, Cristina Fernández de Kirchner y José López, involucrados en la causa de los Cuadernos de las coimas. (Foto: Télam) En su defensa, De Vido negó haber recibido sobornos, afirmando que nunca pidió “servicios de chofer o remisero” como parte de su rutina como ministro, y que siempre se trasladó con custodia oficial. Aseguró además que desconoce “si hubo algún tipo de maniobra ilícita” en las contrataciones investigadas. La causa Cuadernos implica a decenas de exfuncionarios y empresarios acusados de integrar una asociación ilícita que habría desviado fondos de obra pública entre 2003 y 2015. La recusación, que ahora debe evaluarse, introduce una nueva demora en un proceso judicial que ya transita etapas fundamentales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.