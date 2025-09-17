Causa Vialidad: confirmaron que Cristina Kirchner y otros condenados deben pagar casi $685.000 millones

En un fallo unánime, la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la expresidenta Cristina Kirchner y los demás condenados en la Causa Vialidad deberán afrontar el pago solidario de $684.990.350.139,86 al Estado nacional.

El monto actualizado responde al decomiso originalmente fijado en $84.835.227.378,04 por el Tribunal Oral Federal N°2, que ahora, mediante la aplicación del IPC, se elevó de manera considerable.

Los defensores de Kirchner objetaron tanto el cálculo como la metodología, argumentando vulneraciones al derecho de defensa y trato desigual en comparación con otros procesos. También criticaron que la estimación provisoria se convierta en una obligación definitiva sin posibilidad de controvertirla en instancias posteriores.

El fiscal general Mario Villar había pedido previamente que se ratificara la sanción accesoria del decomiso por administración fraudulenta, delito que se sustancia por supuestas irregularidades en obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. En su dictamen, Villar sostuvo que estos hechos “no deben ser rentables” para los acusados ni sus partícipes.