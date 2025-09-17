miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 16:42
Causa Vialidad: confirmaron que Cristina Kirchner y otros condenados deben pagar casi $685.000 millones

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso solidario de $684.990.350.139,86 impuesto en la causa Vialidad.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner
La Cámara Nacional Electoral revocó la habilitación de Cristina Kirchner para votar en octubre
Cristina Kirchner reapareció con una dura carta abierta a Milei.
La dura carta de Cristina Kirchner a Javier Milei tras la presentación del Presupuesto 2026

El monto actualizado responde al decomiso originalmente fijado en $84.835.227.378,04 por el Tribunal Oral Federal N°2, que ahora, mediante la aplicación del IPC, se elevó de manera considerable.

Todos los acusados por la Causa Vialidad.jpg
Los otros acusados por la Causa Vialidad.

Los defensores de Kirchner objetaron tanto el cálculo como la metodología, argumentando vulneraciones al derecho de defensa y trato desigual en comparación con otros procesos. También criticaron que la estimación provisoria se convierta en una obligación definitiva sin posibilidad de controvertirla en instancias posteriores.

El fiscal general Mario Villar había pedido previamente que se ratificara la sanción accesoria del decomiso por administración fraudulenta, delito que se sustancia por supuestas irregularidades en obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. En su dictamen, Villar sostuvo que estos hechos “no deben ser rentables” para los acusados ni sus partícipes.

Hoy se celebra el Día del Profesor.
Efemérides.

Hoy es el Día del Profesor: las mejores 25 frases para enviar por WhatsApp

Por  Redacción de TodoJujuy

