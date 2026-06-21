Ezequiel Atauche: "Es justo darle un reconocimiento a los padres"

En el marco de los festejos por el Día del Padre, el senador nacional por LLA, Ezequiel Atauche acompañó una celebración que reunió a una gran cantidad de familias palpaleñas. Durante la jornada, destacó el esfuerzo cotidiano que realizan los padres para sostener y proteger a sus hogares.
Embed - Festejo por el Día del Padre en Palpalá
“Queremos honrar a los padres jujeños. Estamos muy orgullosos de lo que hacen por sus familias, sabemos cómo se esfuerzan y cuánto les cuesta. Por eso vinimos a compartir este día con ellos”, expresó.
El evento contó con música, baile y distintas propuestas recreativas pensadas para que padres e hijos pudieran disfrutar juntos de una tarde diferente.
image
Un homenaje a los padres jujeños
Una celebración familiar
Atauche remarcó que el objetivo principal fue generar un espacio de unión familiar y reconocimiento. “Veo a los chicos abrazados con sus padres, a las familias compartiendo juntas. Eso es lo que vinimos a buscar: que sea un día feliz y que cada uno pueda agradecerle a su papá”, señaló.
Además, destacó la importante convocatoria que tuvo la actividad desde las primeras horas de la jornada y consideró que era una oportunidad para brindar un merecido reconocimiento a quienes día a día trabajan por el bienestar de sus hijos.
image
Un homenaje a los padres jujeños
Una jornada de encuentro y agradecimiento
Al dejar un mensaje para los padres, el legislador apeló a una experiencia personal y habló desde su rol de hijo y de padre. “La palabra que me sale es agradecimiento. Uno sabe lo duro que es el día a día y todo lo que hacemos para proteger a nuestras familias. Por eso quiero agradecerle a mi papá y enviarles un saludo a todos los padres en su día”, concluyó.
image
Un homenaje a los padres jujeños
Por su parte, el concejal por LLA de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Martínez, resaltó la gran participación de los vecinos y el trabajo realizado para concretar la celebración.
“Sabíamos que era un día especial, un día de celebración familiar. Nos organizamos e hicimos un gran esfuerzo para trabajar en favor de la gente y lograr un verdadero festival”, afirmó.
“Lo que está sucediendo acá demuestra las ganas que tienen las familias de encontrarse y compartir. Ver esta calle de Palpalá llena de vecinos es una gran satisfacción”, sostuvo.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.