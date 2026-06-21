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21 de junio de 2026 - 20:56
Celebración.

Ezequiel Atauche: "Es justo darle un reconocimiento a los padres"

El senador nacional por La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche participó de una jornada especial por el Día del Padre en Palpalá, donde cientos de vecinos se reunieron para compartir actividades recreativas, música y momentos en familia.

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Por  Verónica Pereyra
Día del Padre en Palpalá

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“Queremos honrar a los padres jujeños. Estamos muy orgullosos de lo que hacen por sus familias, sabemos cómo se esfuerzan y cuánto les cuesta. Por eso vinimos a compartir este día con ellos”, expresó.

El evento contó con música, baile y distintas propuestas recreativas pensadas para que padres e hijos pudieran disfrutar juntos de una tarde diferente.

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Un homenaje a los padres jujeños

Un homenaje a los padres jujeños

Una celebración familiar

Atauche remarcó que el objetivo principal fue generar un espacio de unión familiar y reconocimiento. “Veo a los chicos abrazados con sus padres, a las familias compartiendo juntas. Eso es lo que vinimos a buscar: que sea un día feliz y que cada uno pueda agradecerle a su papá”, señaló.

Además, destacó la importante convocatoria que tuvo la actividad desde las primeras horas de la jornada y consideró que era una oportunidad para brindar un merecido reconocimiento a quienes día a día trabajan por el bienestar de sus hijos.

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Un homenaje a los padres jujeños

Un homenaje a los padres jujeños

Una jornada de encuentro y agradecimiento

Al dejar un mensaje para los padres, el legislador apeló a una experiencia personal y habló desde su rol de hijo y de padre. “La palabra que me sale es agradecimiento. Uno sabe lo duro que es el día a día y todo lo que hacemos para proteger a nuestras familias. Por eso quiero agradecerle a mi papá y enviarles un saludo a todos los padres en su día”, concluyó.

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Un homenaje a los padres jujeños

Un homenaje a los padres jujeños

Por su parte, el concejal por LLA de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Martínez, resaltó la gran participación de los vecinos y el trabajo realizado para concretar la celebración.

“Sabíamos que era un día especial, un día de celebración familiar. Nos organizamos e hicimos un gran esfuerzo para trabajar en favor de la gente y lograr un verdadero festival”, afirmó.

“Lo que está sucediendo acá demuestra las ganas que tienen las familias de encontrarse y compartir. Ver esta calle de Palpalá llena de vecinos es una gran satisfacción”, sostuvo.

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