Ezequiel Atauche: "Es justo darle un reconocimiento a los padres"

En el marco de los festejos por el Día del Padre, el senador nacional por LLA, Ezequiel Atauche acompañó una celebración que reunió a una gran cantidad de familias palpaleñas . Durante la jornada, destacó el esfuerzo cotidiano que realizan los padres para sostener y proteger a sus hogares.

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“Queremos honrar a los padres jujeños. Estamos muy orgullosos de lo que hacen por sus familias, sabemos cómo se esfuerzan y cuánto les cuesta. Por eso vinimos a compartir este día con ellos”, expresó.

Embed - Festejo por el Día del Padre en Palpalá

El evento contó con música, baile y distintas propuestas recreativas pensadas para que padres e hijos pudieran disfrutar juntos de una tarde diferente.

image Un homenaje a los padres jujeños

Una celebración familiar

Atauche remarcó que el objetivo principal fue generar un espacio de unión familiar y reconocimiento. “Veo a los chicos abrazados con sus padres, a las familias compartiendo juntas. Eso es lo que vinimos a buscar: que sea un día feliz y que cada uno pueda agradecerle a su papá”, señaló.

Además, destacó la importante convocatoria que tuvo la actividad desde las primeras horas de la jornada y consideró que era una oportunidad para brindar un merecido reconocimiento a quienes día a día trabajan por el bienestar de sus hijos.

image Un homenaje a los padres jujeños

Una jornada de encuentro y agradecimiento

Al dejar un mensaje para los padres, el legislador apeló a una experiencia personal y habló desde su rol de hijo y de padre. “La palabra que me sale es agradecimiento. Uno sabe lo duro que es el día a día y todo lo que hacemos para proteger a nuestras familias. Por eso quiero agradecerle a mi papá y enviarles un saludo a todos los padres en su día”, concluyó.

image Un homenaje a los padres jujeños

Por su parte, el concejal por LLA de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Martínez, resaltó la gran participación de los vecinos y el trabajo realizado para concretar la celebración.

“Sabíamos que era un día especial, un día de celebración familiar. Nos organizamos e hicimos un gran esfuerzo para trabajar en favor de la gente y lograr un verdadero festival”, afirmó.

“Lo que está sucediendo acá demuestra las ganas que tienen las familias de encontrarse y compartir. Ver esta calle de Palpalá llena de vecinos es una gran satisfacción”, sostuvo.