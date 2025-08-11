Central Córdoba (SE) vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

El Ferroviario y el Granate se miden el jueves 14 de agosto por la llave 3 de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio Único Madre de Ciudades.

Por la llave 7 se enfrentarán Independiente del Valle y Mushuc Runa

Once Caldas se enfrentará ante Huracán por la llave 8

Kevin Ortega Pimentel será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.