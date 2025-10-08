Central Córdoba (SE) se enfrentará ante Unión por la fecha 12

BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:45 horas el próximo viernes 10 de octubre, Unión visita a Central Córdoba (SE) en el estadio Único Madre de Ciudades, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Unión Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura Central Córdoba (SE) llega con resultado de empate, 0-0, ante Argentinos Juniors. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión cayó derrotado 0 a 2 ante Aldosivi. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 8 goles y recibió 7.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Unión se impuso por 1 a 0. Andrés Gariano es el árbitro designado para controlar el partido. ¿Dónde ver el partido entre Central Córdoba (SE) y Unión en VIVO? La transmisión del duelo válido a la fecha 12 del Clausura estará disponible en TNT Sports.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Horario Central Córdoba (SE) y Unión, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

