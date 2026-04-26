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26 de abril de 2026 - 12:07
Copa Libertadores

Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

Cerro Porteño y Palmeiras se miden en la Nueva Olla el miércoles 29 de abril a las 21:30 (hora Argentina).

Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores, Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentan el miércoles 29 de abril desde las 21:30 (hora Argentina), en la Nueva Olla.

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Así llegan Cerro Porteño y Palmeiras

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño viene de ganar en su encuentro anterior a Junior con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

Palmeiras venció 2-1 a Sporting Cristal en la fecha anterior.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Palmeiras sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

La posición de liderazgo del Grupo F está ocupada por Palmeiras que ha logrado 4 unidades y lleva convertido 3 gol. Por su parte, C. Porteño se encuentra en tercera posición en la tabla y cuenta con 3 puntos y 1 gol.


Fechas y rivales de Cerro Porteño en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo F - Fecha 4: vs Junior: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo F - Fecha 5: vs Palmeiras: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Palmeiras en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo F - Fecha 4: vs Sporting Cristal: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo F - Fecha 5: vs Cerro Porteño: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo F - Fecha 6: vs Junior: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Cerro Porteño y Palmeiras, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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