Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores, Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentan el miércoles 29 de abril desde las 21:30 (hora Argentina), en la Nueva Olla.

Así llegan Cerro Porteño y Palmeiras Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores Cerro Porteño viene de ganar en su encuentro anterior a Junior con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores Palmeiras venció 2-1 a Sporting Cristal en la fecha anterior.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Palmeiras sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2. La posición de liderazgo del Grupo F está ocupada por Palmeiras que ha logrado 4 unidades y lleva convertido 3 gol. Por su parte, C. Porteño se encuentra en tercera posición en la tabla y cuenta con 3 puntos y 1 gol.

Fechas y rivales de Cerro Porteño en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo F - Fecha 4: vs Junior: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Palmeiras: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Palmeiras en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo F - Fecha 4: vs Sporting Cristal: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Cerro Porteño: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Junior: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario Cerro Porteño y Palmeiras, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.