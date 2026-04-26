Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

Por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores, Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentan el miércoles 29 de abril desde las 21:30 (hora Argentina), en la Nueva Olla.
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Por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores, Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentan el miércoles 29 de abril desde las 21:30 (hora Argentina), en la Nueva Olla.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Cerro Porteño viene de ganar en su encuentro anterior a Junior con un marcador de 1-0.
Palmeiras venció 2-1 a Sporting Cristal en la fecha anterior.
En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Palmeiras sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.
La posición de liderazgo del Grupo F está ocupada por Palmeiras que ha logrado 4 unidades y lleva convertido 3 gol. Por su parte, C. Porteño se encuentra en tercera posición en la tabla y cuenta con 3 puntos y 1 gol.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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