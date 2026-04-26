Platense vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores

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A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 29 de abril, Santa Fe visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores.

Así llegan Platense y Santa Fe El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores Platense ganó el encuentro previo ante Peñarol por 2-1.

Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Libertadores Santa Fe cayó derrotado 0 a 2 ante Corinthians.

El Calamar se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. El Cardenal tiene que ganar para subir de posiciones al estar en cuarto puesto y tener 1 punto.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo E - Fecha 4: vs Peñarol: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Santa Fe: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Santa Fe en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo E - Fecha 4: vs Corinthians: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Platense: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Peñarol: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Platense y Santa Fe, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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