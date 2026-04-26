domingo 26 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de abril de 2026 - 11:47
Copa Libertadores

Platense vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores

Santa Fe se mide ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente López el miércoles 29 de abril a las 19:00 (hora Argentina).

Platense vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 29 de abril, Santa Fe visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores.

Lee además
universitario vs nacional: previa, horario y como llegan para la fecha 3 del grupo b de la copa libertadores

Universitario vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores
cerro porteno vs palmeiras: previa, horario y como llegan para la fecha 3 del grupo f de la copa libertadores

Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

Así llegan Platense y Santa Fe

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

Platense ganó el encuentro previo ante Peñarol por 2-1.

Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Libertadores

Santa Fe cayó derrotado 0 a 2 ante Corinthians.

El Calamar se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. El Cardenal tiene que ganar para subir de posiciones al estar en cuarto puesto y tener 1 punto.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo E - Fecha 4: vs Peñarol: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 5: vs Santa Fe: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Santa Fe en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo E - Fecha 4: vs Corinthians: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 5: vs Platense: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Peñarol: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Platense y Santa Fe, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Universitario vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores

Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores

Barcelona vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores

Mirassol vs Always Ready: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores

Lo que se lee ahora
a que hora pelea flor vigna hoy por netflix contra alana flores
Deportes.

A qué hora pelea Flor Vigna hoy por Netflix contra Alana Flores

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026
País.

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

La Virgen de Punta Corral regresa al santuario el próximo sábado 
Jujuy.

Tumbaya se prepara para el retorno de la Virgen de Punta Corral a su Santuario

Hallaron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo
Policiales.

Encontraron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo

Buen empate de Gimnasia de Jujuy en Rafaela. 
Deportes.

Gimnasia de Jujuy rescató un valioso punto en Rafaela y sigue arriba

 “Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca. video
Jujuy.

Estudiantes de la Puna buscan llevar sus sabores regionales a la capital jujeña y a todo el país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel