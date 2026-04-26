Mirassol vs Always Ready: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 29 de abril a las 19:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 29 de abril a las 19:00 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Mirassol no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Liga de Quito.
Always Ready viene de caer en su estadio ante Lanús por 0 a 1.
Ambos equipos buscarán escalar posiciones en esta etapa. Con 3 puntos Mirassol se encuentra segundo en el grupo. Por su parte, Always Ready se ubica último al no sumar unidades.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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