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26 de abril de 2026 - 11:49
Copa Libertadores

Mirassol vs Always Ready: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo Mirassol vs Always Ready, que se enfrentarán en Municipal Jose Maria de Campos Maia el próximo miércoles 29 de abril a las 19:00 (hora Argentina).

Mirassol vs Always Ready: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 29 de abril a las 19:00 (hora Argentina).

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Así llegan Mirassol y Always Ready

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Liga de Quito.

Últimos resultados de Always Ready en partidos de la Copa Libertadores

Always Ready viene de caer en su estadio ante Lanús por 0 a 1.

Ambos equipos buscarán escalar posiciones en esta etapa. Con 3 puntos Mirassol se encuentra segundo en el grupo. Por su parte, Always Ready se ubica último al no sumar unidades.


Fechas y rivales de Mirassol en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 4: vs Liga de Quito: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Always Ready: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Always Ready en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 4: vs Lanús: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Mirassol: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Mirassol y Always Ready, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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