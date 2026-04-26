domingo 26 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de abril de 2026 - 12:05
Copa Libertadores

Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores

Estudiantes y Flamengo se enfrentan en el Tierra de Campeones. El duelo se jugará el miércoles 29 de abril desde las 21:30 (hora Argentina).

Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El juego entre Estudiantes y Flamengo se disputará el próximo miércoles 29 de abril por la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.

Lee además
universitario vs nacional: previa, horario y como llegan para la fecha 3 del grupo b de la copa libertadores

Universitario vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores
cerro porteno vs palmeiras: previa, horario y como llegan para la fecha 3 del grupo f de la copa libertadores

Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

Así llegan Estudiantes y Flamengo

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

Estudiantes ganó por 2-1 el juego pasado ante Cusco FC.

Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

En la jornada anterior, Flamengo derrotó 4-1 a Independiente Medellín.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Estudiantes lo ganó por 1 a 0.

El Grupo A es liderado por Flamengo con 6 unidades y 6 anotaciones. Por su parte, El Pincha está en segunda posición en la tabla habiendo sumado 4 puntos y anotado 3 goles.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Estudiantes y Flamengo, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Universitario vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores

Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

Barcelona vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores

Mirassol vs Always Ready: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores

Platense vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores

Lo que se lee ahora
a que hora pelea flor vigna hoy por netflix contra alana flores
Deportes.

A qué hora pelea Flor Vigna hoy por Netflix contra Alana Flores

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026
País.

Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

La Virgen de Punta Corral regresa al santuario el próximo sábado 
Jujuy.

Tumbaya se prepara para el retorno de la Virgen de Punta Corral a su Santuario

Hallaron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo
Policiales.

Encontraron sin vida al salteño que era intensamente buscado en el río Bermejo

Buen empate de Gimnasia de Jujuy en Rafaela. 
Deportes.

Gimnasia de Jujuy rescató un valioso punto en Rafaela y sigue arriba

 “Sabores de la Puna Tusqueña”, gran iniciativa de estudiantes de Cochinoca. video
Jujuy.

Estudiantes de la Puna buscan llevar sus sabores regionales a la capital jujeña y a todo el país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel