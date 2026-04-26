Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

El juego entre Estudiantes y Flamengo se disputará el próximo miércoles 29 de abril por la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.

Así llegan Estudiantes y Flamengo Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores Estudiantes ganó por 2-1 el juego pasado ante Cusco FC.

Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores En la jornada anterior, Flamengo derrotó 4-1 a Independiente Medellín.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Estudiantes lo ganó por 1 a 0. El Grupo A es liderado por Flamengo con 6 unidades y 6 anotaciones. Por su parte, El Pincha está en segunda posición en la tabla habiendo sumado 4 puntos y anotado 3 goles.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Estudiantes y Flamengo, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.