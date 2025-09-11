Chicago Fire se enfrenta ante la visita New York City FC por la semana 28

BsAs (DataFactory)

El juego entre Chicago Fire y New York City FC se disputará el próximo sábado 13 de septiembre por la semana 28 de la MLS, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Soldier Field.

Así llegan Chicago Fire y New York City FC En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Chicago Fire en partidos de la MLS Chicago Fire ganó por 3-2 el juego pasado ante New England Revolution. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 10 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS New York City FC cayó 1 a 2 ante DC United. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 9 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y New York City FC lo ganó por 3 a 1.

Fechas y rivales de Chicago Fire en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Minnesota United: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Columbus Crew: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Inter Miami: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Toronto FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs New England Revolution: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de New York City FC en los próximos partidos de la MLS Semana 23: vs Columbus Crew: Fecha y horario a confirmar

Semana 29: vs Charlotte FC: Fecha y horario a confirmar

Semana 30: vs Inter Miami: 24 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs New York Red Bulls: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Philadelphia Union: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina) Horario Chicago Fire y New York City FC, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

