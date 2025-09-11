jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 07:10
MLS

Chicago Fire se enfrenta ante la visita New York City FC por la semana 28

Chicago Fire y New York City FC se enfrentan en el estadio Soldier Field. El duelo se jugará el sábado 13 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina).

Chicago Fire se enfrenta ante la visita New York City FC por la semana 28
BsAs (DataFactory)

El juego entre Chicago Fire y New York City FC se disputará el próximo sábado 13 de septiembre por la semana 28 de la MLS, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Soldier Field.

Portland Timbers y New York Red Bulls se encuentran en la semana 28

Portland Timbers y New York Red Bulls se encuentran en la semana 28
Por la semana 28, San Diego FC recibirá a Minnesota United

Por la semana 28, San Diego FC recibirá a Minnesota United

Así llegan Chicago Fire y New York City FC

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Chicago Fire en partidos de la MLS

Chicago Fire ganó por 3-2 el juego pasado ante New England Revolution. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 10 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS

New York City FC cayó 1 a 2 ante DC United. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 9 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y New York City FC lo ganó por 3 a 1.


Fechas y rivales de Chicago Fire en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Minnesota United: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Columbus Crew: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Inter Miami: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Toronto FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs New England Revolution: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de New York City FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 23: vs Columbus Crew: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 29: vs Charlotte FC: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 30: vs Inter Miami: 24 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs New York Red Bulls: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Philadelphia Union: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
Horario Chicago Fire y New York City FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Portland Timbers y New York Red Bulls se encuentran en la semana 28

Por la semana 28, San Diego FC recibirá a Minnesota United

Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union se miden por la semana 28

Se enfrentan Real Salt Lake y Sporting Kansas City por la semana 28

Houston visita a Colorado Rapids por la semana 28

las dos bajas que tiene gimnasia de jujuy para visitar a nueva chicago
Zona B.

Las dos bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago

Por  Gabriela Bernasconi

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela
Tensión.

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela

Noelia Pace en Jujuy.
Medium.

¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying, según sus compañeros
Acoso escolar.

Pánico en la escuela de Mendoza: "La adolescente era víctima de bullying"

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Oficial.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel