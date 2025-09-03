Chicago Fire vs New England Revolution: previa, horario y cómo llegan para la semana 27 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El juego entre Chicago Fire y New England Revolution se disputará el próximo sábado 6 de septiembre por la semana 27 de la MLS, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el SeatGeek Stadium.

Así llegan Chicago Fire y New England Revolution Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Chicago Fire en partidos de la MLS Chicago Fire busca levantarse de su derrota ante Philadelphia Union en el Subaru Park. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 8 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS New England Revolution cayó 1 a 2 ante Charlotte FC. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y New England Revolution lo ganó por 0 a 1.

Fechas y rivales de Chicago Fire en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs New York City FC: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Minnesota United: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Columbus Crew: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Inter Miami: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Toronto FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de New England Revolution en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs Toronto FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Philadelphia Union: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Atlanta United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Inter Miami: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Chicago Fire: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Chicago Fire y New England Revolution, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

