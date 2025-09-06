sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 08:30
Eliminatorias

Chile vs Uruguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Todo lo que tienes que saber en la previa de Chile vs Uruguay. El duelo, a disputarse en el estadio Nacional el martes 9 de septiembre, comenzará a las 20:30 (hora Argentina) y será dirigido por Anderson Daronco.

BsAs (DataFactory)

Chile recibe el próximo martes 9 de septiembre a Uruguay por la fecha 18 , a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el estadio Nacional.

Así llegan Chile y Uruguay

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile cayó 0 a 3 ante Brasil en el Jornalista Mário Filho. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Uruguay en partidos

Uruguay llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Perú. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 3 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y Uruguay fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el décimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Anderson Daronco.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1 Argentina3817122322
2 Brasil28178458
3 Uruguay271776410
4 Ecuador26177828
10 Chile10172411-18
Horario Chile y Uruguay, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

