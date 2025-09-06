Chile vs Uruguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Chile recibe el próximo martes 9 de septiembre a Uruguay por la fecha 18 , a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el estadio Nacional.
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Chile cayó 0 a 3 ante Brasil en el Jornalista Mário Filho. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .
Uruguay llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Perú. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 3 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y Uruguay fue el ganador por 3 a 1.
El local está en el décimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 4 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Anderson Daronco.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Argentina
|38
|17
|12
|2
|3
|22
|2
|Brasil
|28
|17
|8
|4
|5
|8
|3
|Uruguay
|27
|17
|7
|6
|4
|10
|4
|Ecuador
|26
|17
|7
|8
|2
|8
|10
|Chile
|10
|17
|2
|4
|11
|-18
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.