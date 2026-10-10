Choque entre dos motos en Palpalá: un inspector de tránsito y dos menores resultaron heridos

Un accidente que involucró a dos motocicletas tuvo lugar en la avenida Hipólito Yrigoyen de Palpalá , en el tramo final del Puente Spíndola, en cercanías del sector comercial de la ciudad.

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De acuerdo con la información disponible, participaron una moto Zanella de 110 cilindradas y un motovehículo oficial conducido por un inspector de tránsito municipal. Las causas de la colisión todavía se encuentran bajo investigación.

Tras el impacto, dos ambulancias del SAME 107 acudieron al lugar para brindar asistencia médica.

El inspector municipal sufrió traumatismos en distintas partes del cuerpo y recibió atención en el sitio. Sin embargo, se informó que su estado no reviste gravedad y que se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, en la motocicleta particular circulaban un menor de edad y una adolescente. Ambos pudieron salir de la calzada por sus propios medios y presentaron escoriaciones leves, que fueron atendidas en el lugar.

Hubo demoras y un operativo de tránsito

El siniestro generó complicaciones en la circulación vehicular, tanto por la ubicación en la que quedaron los rodados como por la presencia de los equipos de emergencia.

Personal de Tránsito Municipal y efectivos policiales organizaron un operativo para ordenar el paso y desviar colectivos, camiones y vehículos particulares.

Criminalística investiga cómo ocurrió el accidente

En el lugar también trabajaron peritos del Departamento de Criminalística de la Unidad Regional N.º 8, quienes realizaron el levantamiento de rastros y las mediciones correspondientes.

Las tareas buscan establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades de los involucrados.