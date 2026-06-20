Choque de invictos: Inglaterra y Ghana van por el mando del Grupo L

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo martes 23 de junio, Ghana enfrentará a Inglaterra en el estadio Boston, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo L del Mundial.

Ambas selecciones comenzaron con victoria su participación en esta edición de la Copa del Mundo y comparten el liderato del grupo con tres puntos. Todo indica que protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con la mira puesta en dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final.

Inglaterra debutó con un triunfo por 4-2 sobre Croacia en un partido vibrante. Harry Kane, con un doblete, y Jude Bellingham junto a Marcus Rashford fueron los autores de los goles del conjunto inglés. El equipo dirigido por Thomas Tuchel mostró una propuesta ofensiva y una gran capacidad para generar peligro, aunque también dejó algunas dudas en el aspecto defensivo.

Por su parte, Ghana superó agónicamente a Panamá por 1-0 gracias a un gol de Caleb Yirenkyi en el cuarto minuto del tiempo añadido. Aunque el encuentro ofreció pocas situaciones de riesgo, el desenlace mantuvo la emoción hasta el último instante.

Europeos y africanos se enfrentarán por primera vez en la historia de los Mundiales. Hasta ahora, su único antecedente fue un amistoso internacional disputado el 29 de marzo de 2011 en Wembley, que terminó igualado 1-1.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Inglaterra en el próximo partido del Mundial

Grupo L - Fecha 3: vs Panamá: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Ghana en el próximo partido del Mundial

Grupo L - Fecha 3: vs Croacia: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Horario Inglaterra y Ghana, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)