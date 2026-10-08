jueves 08 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2026 - 17:55
Deportes.

Clásico del norte: Gimnasia y Tiro de Salta tendrá más de 2000 entradas para visitar al Lobo

El clásico entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro contará con hinchas visitantes. Conocé cuántas entradas tendrán los salteños y dónde se venderán.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Hinchada de Gimnasia y Tiro de Salta.

Hinchada de Gimnasia y Tiro de Salta.

El clásico del norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta se vivirá con la presencia de ambas hinchadas en el estadio 23 de Agosto. Desde la dirigencia del Lobo confirmaron la cantidad de localidades que tendrán los simpatizantes del conjunto salteño, distribuidas entre el sector popular visitante y una parte de las plateas.

Lee además
cambio la tabla para gimnasia de jujuy: como quedo despues de la derrota ante temperley
Deportes.

Cambió la tabla para Gimnasia de Jujuy: cómo quedó después de la derrota ante Temperley
Álvaro Carranza
Deportes.

Quién será el árbitro del clásico entre el Lobo y Gimnasia y Tiro

La medida fue acordada entre las autoridades de ambos clubes y permitirá que los hinchas de Gimnasia y Tiro acompañen a su equipo en uno de los partidos más esperados por los simpatizantes de las dos provincias.

Cuántas entradas tendrá Gimnasia y Tiro de Salta

El presidente de Gimnasia de Jujuy, Morales, confirmó que el estadio 23 de Agosto contará con sectores especialmente habilitados para recibir a los visitantes.

"Vamos a habilitar el codo visitante, que tiene una capacidad de alrededor de 2000 personas, y vamos a habilitar un sector de platea también para la gente de Gimnasia y Tiro", explicó.

De esta manera, la distribución será de aproximadamente 2000 entradas populares y otras 500 plateas, hasta completar las 2500 localidades destinadas a los salteños.

El dirigente recordó que esta decisión responde a un acuerdo de reciprocidad entre las instituciones, ya que en el encuentro disputado en Salta también se permitió el ingreso de público jujeño. "Lo mismo que han hecho ellos con nosotros allá. Nos habilitaron un sector de popular y un sector de platea", destacó.

Cuándo y dónde se venderán las entradas para los hinchas salteños

La venta de entradas para los simpatizantes de Gimnasia y Tiro comenzará el sábado 10 de octubre, desde las 11 de la mañana, en el estadio del club salteño.

En caso de que no se agoten las localidades durante esa jornada, el remanente se pondrá a disposición el domingo 11 de octubre en las boleterías correspondientes al sector visitante del estadio 23 de Agosto.

De esta manera, los hinchas salteños tendrán la posibilidad de adquirir sus entradas anticipadamente en su provincia y, si quedan localidades, también el día del encuentro en Jujuy.

Cómo comprar entradas para Gimnasia de Jujuy

En cuanto a los simpatizantes del Lobo jujeño, la venta se desarrollará mediante los canales habituales del club, tanto de manera digital como presencial.

"Normal, normal y habitual, a través de la página o por boletería, como se hace todos los partidos", señaló Morales.

De esta manera, los hinchas de Gimnasia de Jujuy podrán adquirir sus localidades a través de la plataforma oficial de venta o directamente en las boleterías del estadio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cambió la tabla para Gimnasia de Jujuy: cómo quedó después de la derrota ante Temperley

Quién será el árbitro del clásico entre el Lobo y Gimnasia y Tiro

Tiene 7 años, hace un año que hace gimnasia y representará a Jujuy en el Nacional

Gimnasia de Jujuy recibe a Gimnasia y Tiro: "Tenemos que disfrutar este clásico del Norte"

Dos jujeños lograron el subcampeonato iberoamericano de powerlifting y clasificaron al Mundial

Lo que se lee ahora
Los detalles exclusivos de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera.
Deportes.

La despedida de Carlos Tevez ya tiene escenario y dos invitados de lujo: todos los detalles

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Lluvia en Jujuy 
Jujuy.

Se vienen más de cinco días de lluvias en Jujuy: cuándo llegan

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos
Jujuy.

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos

Viento zonda en Jujuy 
SMN.

Rige alerta amarilla por viento zonda en Jujuy: zonas afectadas

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
País.

Ley de financiamiento Universitario: el Gobierno denunciará a los estudiantes por la toma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel