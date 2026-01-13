martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 08:28
Tiempo.

Gran parte de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

El aviso rige para ocho departamentos de Jujuy y anticipa lluvias intensas, ráfagas de hasta 70 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Granizo en Jujuy.

Granizo en Jujuy.

Según el reporte emitido a las 06:16, el fenómeno incluye precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que pueden llegar a los 70 kilómetros por hora y granizo de forma ocasional. Los valores de lluvia acumulada se ubican entre 15 y 30 milímetros, con chance de registros superiores de manera puntual.

Las condiciones previstas abarcan zonas de la Puna y la Quebrada, donde este tipo de eventos suele generar complicaciones por anegamientos temporarios, crecidas repentinas y dificultades en rutas y caminos secundarios.

Qué implica el alerta amarillo

El nivel amarillo indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños menores y riesgos para actividades cotidianas. En este caso, las tormentas se concentran en el tramo nocturno, un factor que puede reducir la visibilidad y complicar la circulación.

En áreas rurales y localidades pequeñas, las lluvias intensas suelen afectar caminos de ripio, pasos de agua y accesos a puestos. En los centros urbanos, la acumulación de agua en calles y la acción del viento pueden provocar caída de ramas u objetos sueltos.

El pronóstico contempla variabilidad en la intensidad. Algunas localidades podrían registrar lluvias moderadas, mientras que otras enfrentarían tormentas más severas en lapsos breves.

Camionetas arrastradas

Video de archivo.

Riesgos asociados a las tormentas anunciadas

La combinación de lluvia intensa y ráfagas fuertes aumenta el riesgo de anegamientos y cortes preventivos de energía. La actividad eléctrica representa otro de los factores de peligro, sobre todo en espacios abiertos y zonas elevadas.

El granizo, aunque ocasional, puede generar daños en techos livianos, cultivos y vehículos. Las ráfagas de viento, por su parte, pueden desplazar objetos sueltos y afectar estructuras precarias.

En rutas y caminos de montaña, la lluvia intensa puede provocar reducción de adherencia, arrastre de sedimentos y visibilidad limitada, una situación que exige mayor precaución al conducir.

Recomendaciones ante el alerta vigente

Entre las medidas de prevención difundidas para este tipo de alertas, se sugiere evitar salidas innecesarias durante el período de tormentas y permanecer en lugares seguros.

También resulta importante no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. En viviendas donde ingrese agua, se recomienda desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas reduce el riesgo ante ráfagas fuertes. Además, conviene retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, chapas o muebles livianos.

Para quienes se encuentren fuera de sus hogares, la indicación apunta a buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado. Evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables reduce el riesgo de accidentes.

En zonas rurales, se aconseja alejarse de cursos de agua y no intentar cruzar arroyos o sectores anegados. La información meteorológica actualizada permite anticipar movimientos y tomar decisiones con mayor seguridad.

