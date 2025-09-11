jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 07:06
MLS

Columbus Crew visita a Atlanta United por la semana 28

La previa del choque de Atlanta United ante Columbus Crew, a disputarse en el Mercedes-Benz Stadium el sábado 13 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Atlanta United recibirá a Columbus Crew, en el marco de la semana 28 de la MLS, el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium.

Así llegan Atlanta United y Columbus Crew

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Atlanta United en partidos de la MLS

Atlanta United viene de vencer a Nashville SC con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 derrota y 3 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Columbus Crew en partidos de la MLS

Columbus Crew obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a New York Red Bulls. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el marcador favoreció a Columbus Crew con un marcador de 3-1.


Fechas y rivales de Atlanta United en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs San Diego FC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs New England Revolution: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Los Angeles FC: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 18: vs Inter Miami: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs DC United: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Columbus Crew en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 23: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 29: vs Toronto FC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Chicago Fire: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Orlando City SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs New York Red Bulls: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario Atlanta United y Columbus Crew, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

