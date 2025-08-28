Cómo comprar celulares y televisores más baratos desde Tierra del Fuego: precios, pasos y claves

Electrodomésticos en Tierra del Fuego: Las plataformas oficiales actualizan la disponibilidad de equipos y gestionan la garantía técnica a nivel nacional Un nuevo sistema permite adquirir equipos electrónicos producidos en Tierra del Fuego con precios diferenciales y envío puerta a puerta a todo el país.

Desde esta semana, los consumidores de todo el país tienen la posibilidad de comprar celulares, televisores y otros productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego de manera directa y con precios más bajos que en el mercado tradicional. El beneficio surge de la habilitación del sistema courier, que permite enviar los equipos desde la isla hasta el domicilio del comprador, sin intermediarios.

La novedad involucra a dos de las principales empresas fabricantes: Mirgor y Newsan, que ya habilitaron plataformas específicas para este mecanismo. En ellas se pueden encontrar celulares Samsung, televisores QLED, aires acondicionados Whirlpool y hasta equipos de marcas nacionales como Noblex y Sansei. La oferta es todavía limitada, pero se espera que en los próximos días se amplíe con nuevos modelos y fabricantes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) El atractivo principal de esta modalidad es la diferencia de precios. Tierra del Fuego cuenta con un régimen impositivo especial que abarata la producción local de electrónica. Al venderse de forma directa al consumidor, los equipos quedan exceptuados de IVA y otros impuestos internos, lo que se traduce en un valor final inferior. Por ejemplo, un Samsung Galaxy S25 Ultra que supera los $3 millones, a través del courier puede conseguirse en torno a $1,3 millones al tipo de cambio oficial.

Sistema de compra a precios diferenciados en Tierra del Fuego El sistema también permite comprar en pesos o en dólares, según la empresa. En el caso de Mirgor, los precios están expresados en dólares y se abona con tarjeta de débito en cuenta en esa moneda. Newsan, en cambio, opera directamente en pesos, lo que simplifica la operatoria para la mayoría de los usuarios.

Electrodomésticos en Tierra del Fuego: Electrodomésticos en Tierra del Fuego: Las plataformas oficiales actualizan la disponibilidad de equipos y gestionan la garantía técnica a nivel nacional Pasos para la compra en tierra del Fuego Los pasos para comprar son sencillos: Ingresar a las páginas oficiales (couriertdf.com para Mirgor y tiendanewsan.com.ar para Newsan).

Registrarse en la plataforma y validar identidad.

Explorar el catálogo y elegir el producto.

Seleccionar envío puerta a puerta con courier autorizado.

Pagar con el medio habilitado (tarjeta o transferencia, según el caso).

Recibir confirmación y código de seguimiento.

Monitorear el envío en línea y coordinar la entrega en el domicilio. El costo de envío varía según el producto, pero ronda entre 35 y 100 dólares según el tamaño del equipo. Los plazos de entrega suelen estar entre 5 y 10 días hábiles, y los compradores pueden rastrear en todo momento el recorrido de su pedido. Además, los productos incluyen garantía nacional, igual que cualquier equipo comprado en una tienda tradicional. Ejemplo de precios Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray (el más costoso que tienen) cuesta USD 1.559 y si el envío es a Capital Federal, hay que sumarle USD 35. El total: USD 1.594. Si se compra este mismo teléfono en el exterior, en la web de Amazon, cuesta entre USD 1.000 y USD 1.100. Pero en un retail argentino cuesta $3.349.999, es decir, 50% más. Pero en este caso, se ofrecen 12 cuotas sin interés en la cadena y hasta 18 con un banco específico. En Mercado Libre, sin embargo, hay algunos vendedores que lo ofrecen a $1.800.000.

Celular Samsung Galaxy S25 256GB Icyblue cuesta USD 984 y el envío a CABA o provincia de Buenos Aires también es de USD 35. El total suma USD 1.019, que al tipo de cambio oficial representan $1.396.030. En una reconocida cadena de retail el mismo teléfono sale 36% más, aunque ofrecen 3 cuotas sin interés en este caso. En Mercado Libre también cuestan más.

Smart Tv Samsung 85″ QLED 4K Q70A cuesta USD 2.385 ($3.267.450) pero en este caso el envío asciende a USD 96, por lo que el total es de USD 2.481 ($3.398.970). En Mercado Libre se puede conseguir por $4 millones o más el mismo modelo.

Aire Acondicionado Split Whirlpool Inverter Frío/Calor 2838Fg. Tiene un precio de $599.999, cuando en Mercado Libre no se consigue por menos de $800.000; y hasta más de $1 millón.

Celular A60PLUS 32GB+2GB Negro Noblex. El precio es $161.999. En Mercado Libre figura sólo uno más barato, a $135.000 y en otros marketplace también se encuentra a menos de $140.000. celulares de Tierra del Fuego Un nuevo sistema permite adquirir equipos electrónicos producidos en Tierra del Fuego con precios diferenciales y envío puerta a puerta a todo el país. Es importante destacar que existen limitaciones por usuario para evitar la reventa masiva. El sistema permite la compra de una cantidad reducida de productos por persona, de modo que el beneficio esté orientado al consumidor final y no a comerciantes. También hay condiciones de devolución y cambios en caso de fallas, que dependen de la política de cada fabricante. El impacto inicial es positivo: muchos usuarios destacan la oportunidad de acceder a precios más bajos en equipos de alta gama, aunque aclaran que no siempre será la opción más conveniente, ya que en algunos casos las cadenas tradicionales ofrecen cuotas sin interés que pueden igualar el valor final. De todos modos, el sistema representa una alternativa novedosa y competitiva para quienes buscan equiparse con productos electrónicos sin pagar sobreprecios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.