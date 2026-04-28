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28 de abril de 2026 - 20:17
Sociedad.

Cómo saber si mi estufa o garrafa pierde gas: las 5 claves para evitar accidentes

Con la llegada de las bajas temperaturas, el técnico en Higiene y Seguridad, Joaquín Salas, advirtió sobre prácticas habituales que pueden generar riesgos en el hogar.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El mantenimiento de los artefactos es clave para la seguridad del hogar.

El mantenimiento de los artefactos es clave para la seguridad del hogar.

El uso incorrecto de artefactos en casa puede generar situaciones de riesgo, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas. En diálogo con nuestro medio, el técnico en Higiene y Seguridad, Joaquín Salas, explicó cuáles son los errores más comunes que suelen repetirse en los hogares y qué aspectos se deben tener en cuenta para prevenir accidentes.

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Uno de los primeros puntos que marcó el especialista fue el exceso de confianza. Según explicó, muchas personas mantienen determinadas prácticas porque “siempre se hicieron así” o porque nunca tuvieron problemas, sin consultar previamente con un profesional.

“El error que más cometemos nosotros es el exceso de confianza. Nunca pasó nada, siempre lo hice de esta manera, siempre fue así”, señaló Salas. En esa línea, advirtió que el problema aparece cuando ocurre un accidente: “Cuando pasa, a veces no lo podés contar. Es tarde”.

No confiarse y revisar los artefactos antes de usarlos

Salas remarcó que una de las claves es no utilizar los artefactos sin una revisión previa, sobre todo aquellos que permanecieron apagados durante varios meses. Con el inicio de los días fríos, muchas familias vuelven a prender calefactores, calefones, cocinas o estufas sin controlar su estado.

Mantenimiento de calefón

“Ahora que justamente van a comenzar las bajas temperaturas, lo mejor es contratar un profesional para que me haga una limpieza del calefón, del calefactor, si es que lo tengo, y de las cocinas también”, indicó.

El especialista insistió en que las revisiones deben realizarse antes de comenzar a utilizar los equipos con frecuencia. Esto permite detectar posibles obstrucciones, pérdidas o fallas que podrían representar un peligro dentro de la vivienda.

La garrafa y los aparatos sometidos a presión

Otro de los errores frecuentes está vinculado al uso de garrafas o cilindros. Salas explicó que se trata de artefactos sometidos a presión y que, aunque no significa que estén explotando permanentemente, sí requieren cuidados y controles.

“El cilindro, la garrafa, es un aparato sometido a presión. Puede explotar. No significa que está explotando todo el tiempo”, explicó.

En ese sentido, comparó la situación con los cilindros utilizados en algunos vehículos y señaló que, cada cierto tiempo, deben ser revisados para comprobar que se encuentren en condiciones.

No usar la cocina para calefaccionar ambientes

Uno de los hábitos más peligrosos durante el invierno es utilizar hornallas u hornos para calentar la casa. Salas fue claro al advertir que la cocina no está diseñada para climatizar ambientes, sino exclusivamente para cocinar.

uso de hornallas para calentar

“La cocina funciona para cocinar, no para calentar ambiente”, explicó.

El especialista remarcó que este tipo de prácticas no son convenientes y pueden generar riesgos dentro del hogar. Por eso, recomendó utilizar cada artefacto para el fin para el que fue fabricado.

Ventilación y color de la llama

Salas también destacó la importancia de contar con una buena ventilación en los ambientes donde funcionan artefactos a gas. Además, recomendó observar el color de la llama, ya que puede ser una señal del estado del equipo.

“Fijate que la llama sea de tal color, que no sea naranja. Consultá a un profesional, acercate, revisá ahora que lo vas a utilizar”, sostuvo.

Según explicó, la llama debe ser azul. Si se observa de color naranja, puede haber una obstrucción o alguna pérdida, por lo que es necesario solicitar la revisión de un profesional antes de continuar usando el artefacto.

Llama naranja y azul

Cuidado con las estufas eléctricas encendidas durante mucho tiempo

Otro punto señalado por el licenciado en Higiene y Seguridad está relacionado con el uso prolongado de estufas eléctricas u otros artefactos similares. Salas advirtió que muchas personas los dejan encendidos durante varias horas o incluso sin supervisión, lo que puede generar sobrecalentamiento.

“No está bien porque genera calor. Más allá de que te genera calor, el cable, el conductor también se calienta”, explicó.

El especialista detalló que el cableado también eleva su temperatura con el paso de la corriente. “Esto no es las 24 horas tampoco. Siempre se trata de hablar de que sea un momento nada más. En algún momento se va a sobrecalentar eso y se va a derretir. Y eso me puede ocasionar un cortocircuito”, advirtió.

Embed - Las 5 claves para evitar accidentes con artefactos a gas o eléctricos - Joaquín Salas, Tec. Higiene.

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