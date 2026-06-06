Cómo será el operativo para despedir al Indio Solari: el lugar y el mensaje de su familia

La muerte del Indio Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en el ámbito musical y entre miles de seguidores que marcaron su vida al ritmo de sus canciones. Tras confirmarse la noticia, se conocieron los detalles del velatorio abierto al público, que se realizará este domingo en Avellaneda y contará con un importante operativo de seguridad.

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La expectativa es enorme debido a la masiva convocatoria que suele generar el histórico referente del rock nacional, por lo que las autoridades trabajan en la organización de un evento que podría extenderse durante más de una jornada.

Homenajes en todo el país al Indio Solari

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El velatorio se desarrollará en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4900, en el partido bonaerense de Avellaneda.

Las puertas del predio abrirán a las 11 de la mañana y el lugar fue elegido por contar con amplios espacios que permitirán recibir a miles de personas que llegarán desde distintos puntos del país para despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Según trascendió, el féretro será ubicado en el microestadio José María Gatica, uno de los sectores más amplios del complejo.

Un operativo especial para una convocatoria histórica

Debido a la magnitud esperada del evento, ya se encuentran en marcha los preparativos logísticos y de seguridad.

Las estimaciones indican que habrá un importante despliegue policial para ordenar el ingreso, garantizar la circulación y prevenir incidentes durante las jornadas de despedida.

Además, el acceso al predio estará habilitado únicamente por la intersección de avenida Bartolomé Mitre y General Otero, con el objetivo de organizar el flujo de asistentes.

También se instalarán baños químicos, puestos de hidratación y postas sanitarias para atender cualquier eventualidad.

El mensaje de la familia

A través de los canales oficiales del artista, la familia confirmó que el velatorio permanecerá abierto el tiempo que sea necesario para permitir que todos los seguidores tengan la posibilidad de despedirse.

En el comunicado difundido, se pidió a los asistentes mantener una actitud de respeto y acompañamiento mutuo durante la ceremonia.

El mensaje destacó la importancia de vivir el momento como un homenaje colectivo a la trayectoria y legado del músico, privilegiando la convivencia pacífica entre los miles de fanáticos que se acercarán al lugar.

El comunicado de la familia del Indio Solari El comunicado de la familia del Indio Solari

Cómo llegar al Polideportivo Gatica

El complejo se encuentra en Villa Domínico, una localidad ubicada al sur del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Quienes se trasladen en vehículos particulares podrán acceder a través de la Autopista Buenos Aires-La Plata y distintos corredores que conectan con Avellaneda.

Por su parte, también existen múltiples alternativas de transporte público. Entre las líneas de colectivos que circulan por las inmediaciones se encuentran las 17, 22, 24, 33, 98, 159, 247, 271, 293 y 570.

Otra opción es utilizar el servicio de la línea Roca y descender en la estación Villa Domínico, desde donde se puede llegar caminando al predio.

Un lugar preparado para recibir a miles de personas

El Polideportivo Gatica forma parte de un predio de aproximadamente diez hectáreas que cuenta con espacios verdes, instalaciones deportivas y sectores destinados a actividades recreativas.

Fundado en 1949, el complejo posee canchas de fútbol y básquet, pista de atletismo, pista de patinaje y piscinas olímpicas, además del anfiteatro Hugo del Carril.

Este espacio será escenario de una despedida que promete convertirse en uno de los homenajes más multitudinarios de la historia reciente del rock argentino, reflejando la huella imborrable que el Indio Solari dejó en varias generaciones de seguidores.