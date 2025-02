Con gol de Lionel Messi, Inter Miami le ganó al Sporting KC

El estadio estalló de euforia, y un joven incluso ingresó al terreno de juego para tomarse una foto con él. Como es habitual en cada lugar que Messi visita con el Inter Miami, pronto comenzaron a circular en las redes sociales imágenes de su gol desde diversas perspectivas, donde se puede apreciar la habilidad técnica del capitán de la selección argentina al generar la jugada que culminó en el tanto de su equipo.

El astro rosarino fue clave para su equipo en el 1-0 ante Sporting Kansas City por la Concachampions.

Lionel Messi sufrió el intenso frío por la ola polar

A pesar de la celebración, el número 10 de Las Garzas sufrió las inclemencias de la ola polar que afecta la región donde se llevó a cabo el partido. En la alineación junto a sus compañeros, se observó que tuvo una conversación con el árbitro sobre las condiciones climáticas, y las cámaras de la transmisión captaron un momento en el que Messi parecía sufrir debido a las bajas temperaturas. Para resguardarse del frío, se notó que Leo llevó calzas y una camiseta de manga larga térmica para soportar los cerca de 20 grados bajo cero en el terreno de juego.

Un momento que captó la atención de la televisión ocurrió durante una pausa en el partido, cuando se dirigió hacia la zona del banco de suplentes del equipo visitante y solicitó ayuda a uno de los asistentes del cuerpo técnico. ¿Qué ocurrió? En las grabaciones se observa cómo Messi aprovechó para reemplazar los calentadores de manos que llevaba dentro de los guantes que utilizó durante el encuentro en Kansas City.

Al finalizar el partido, y como es habitual, los oponentes se acercaron para rendir homenaje al destacado jugador rosarino. Sin embargo, el que se llevó su camiseta como recuerdo fue el árbitro del encuentro, el mexicano Marco Antonio Ortiz Nava, quien no dudó en solicitar la prenda en el campo. Después de una breve conversación, Messi acordó entregársela en el vestuario, ya que el frío en la cancha era una experiencia que había padecido en pocas ocasiones.

Uno de los que se expresó después del partido sobre la ola polar fue Mascherano. “Siento un gran orgullo por ellos. Estoy realmente satisfecho porque considero que es inhumano jugar en tales condiciones. No es algo que se pueda hacer fácilmente. Así que estoy muy agradecido, porque dieron el cien por ciento con gran intensidad y actitud. Por lo tanto, estamos contentos", dijo.

En esa línea continuó: "Nos encontramos en la mitad de la fase de clasificación. Ahora, intentaremos descansar después de un encuentro muy complicado para nosotros y estoy pensando en el sábado, en el comienzo de la MLS”, reflexionó el ex futbolista de la selección argentina.

“La realidad es que nunca viví una situación así, con tanto frío. Se sentía. Es decir, nosotros fuera del campo no sentíamos las extremidades del cuerpo. Llega un momento que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco o diez minutos ya no empezás a sentir los pies y no sentís las manos. El fútbol es un deporte donde necesitas una cierta sensibilidad, y si no la tenés es muy difícil poder desarrollar tu juego”, añadió, al mismo tiempo que resaltó la actuación de Messi, fundamental en la victoria de su equipo.

Con el beneficio obtenido tras la victoria en el partido de ida, Inter Miami disputará el encuentro de vuelta contra el Sporting Kansas City el próximo martes en el Chase Stadium. Sin embargo, antes de eso, hará su debut en la temporada de la Major League Soccer frente al New York City FC, también en condición de local.