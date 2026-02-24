Con las manos en la masa: robaron una panadería de Palpalá y los demoraron

Intentaron robarse una bañanza y una conservadora.
En horas de la madrugada, dos personas quedaron demoradas en Palpalá tras robar en una panadería. Personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, dependiente del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana UR-8, intervino en el hecho.
El procedimiento se inició luego de que el 911 alertara a los efectivos sobre el ilícito. Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con una pareja que aportó un video donde se observaba a dos personas sustrayendo una balanza y una conservadora del comercio, ubicado en el barrio San Martín.
Rastrillajes y recuperación de lo robado
Con los datos obtenidos, el personal policial realizó rastrillajes por distintos barrios de la ciudad, logrando individualizar a uno de los presuntos autores, quien indicó el domicilio donde habrían dejado los elementos robados.
Al arribar al lugar señalado, el propietario de la vivienda realizó la entrega voluntaria de los objetos sustraídos, que quedaron en calidad de secuestro preventivo.
Detención de los involucrados
La búsqueda continuó hasta dar con el segundo protagonista, quien fue localizado sobre calle Mirabal. Al recibir la voz de alto por parte de los efectivos, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido.
Finalmente, ambas personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.