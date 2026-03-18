Con sorpresas y regresos, Lionel Scaloni confirmó los convocados para el amistoso ante Guatemala

Con sorpresas y bajas importantes, la Selección Argentina afrontará una semana de trabajos en el país antes de definir la nómina final para la Copa del Mundo, y para eso jugará ante Guatemala y Lionel Scaloni entregó una convocatoria con nombres nuevos y ausencias resonantes.

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El choque será el martes 31 de marzo en La Bombonera desde las 20.15 . Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen Tomás Palacios , defensor con ficha de Inter de Milán y presente en Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas , lateral izquierdo de Racing, dos de las sorpresas más marcadas de la lista.

También ganaron terreno futbolistas que ya habían orbitado en el ciclo, como Valentín Barco, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y José López , en una señal clara de Scaloni de cara al recambio y a la definición del plantel mundialista.

lionel scaloni lionel messi.jpg Convocados de Lionel Scaloni para Guatemala

Entre los ausentes aparecen Joaquín Panichelli, de gran presente en Francia, Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho, tres apellidos que venían siendo observados en la previa de esta Fecha FIFA. La decisión de Scaloni volvió a poner el foco en la pelea por los últimos lugares de la lista mundialista.

Lautaro Martínez y Lisandro Martínez no forman parte de esta convocatoria por distintas molestias musculares, mientras que Giovani Lo Celso sigue con la recuperación de una lesión miotendinosa en el recto anterior del muslo derecho y Paulo Dybala arrastra un problema en la rodilla.

Los convocados de Lionel Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera La Selección argentina jugará su último amistoso en el país antes del Mundial en la Bombonera

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

Qué pasó con la Finalissima

Argentina debía disputar la Finalissima ante España el viernes 27 de marzo en Qatar. De hecho, AFA había informado oficialmente la sede y la fecha del partido en Lusail. Sin embargo, esa planificación cambió y UEFA terminó informando la cancelación de la edición 2026, por lo que la Albiceleste reemplazará ese compromiso con el amistoso frente a Guatemala en Buenos Aires.

Con ese cambio de agenda, la selección argentina usará esta ventana internacional para ajustar detalles antes del Mundial que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá. Según el fixture oficial difundido por FIFA, el equipo de Scaloni debutará ante Argelia el 16 de junio en Kansas City; luego jugará frente a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio, también en Dallas.