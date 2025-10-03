viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 13:30
Fútbol.

Convocados para los amistosos de la Selección Argentina: sorpresas y un regreso

Se aproximan la siguiente fecha FIFA y Lionel Scaloni sorprendió con la lista de convocados para la Selección Argentina.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Seleccion Argentina
Los dos partidos serán ante Venezuela y Puerto Rico.

La lista de Lionel Scaloni para la fecha FIFA

Si bien la mayoría de los nombres son viejos conocidos, el entrenador sorprendió con las citaciones del arquero de Racing Facundo Cambeses, el defensor de River Lautaro Rivero y el mediocampista Aníbal Moreno. A ellos, entre las novedades, se suman los regresos de Enzo Fernández y Marco Senesi. Otra de las buenas noticias, en tanto, la trajo una nueva convocatoria para José López, la figura de Palmeiras.

lista convocados

A esos dos nombres se les suma el de Aníbal Moreno, actualmente jugador de Palmeiras. De pasado en Newell's y Racing, el mediocampista ha sido codiciado por clubes como Boca y River en los últimos mercados de pases, pero decidió quedarse en el Verdao, en donde es amo y señor del mediocampo con grandes actuaciones que ahora le valieron su primera convocatoria a la Selección Mayor. A él también se le suma la confirmación de José López, el delantero del club brasileño que ya había sido citado en la última doble fecha de Eliminatorias y que vuelve a aparecer en la nómina actual.

En tanto, otras dos buenas noticias llegan con los retornos de Enzo Fernández y Marcos Senesi. El mediocampista de Chelsea se ausentó de la última citación como consecuencia de la expulsión que debió purgar, mientras que el defensor de Bournemouth regresa a la Albiceleste después de un largo tiempo, dado que su único partido oficial con el combinado nacional hasta ahora fue en junio de 2022, para el amistoso ante Estonia en el que fue titular.

