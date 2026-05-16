Coquimbo Unido vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores

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Coquimbo Unido recibirá a Tolima, en el marco de la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores, el próximo martes 19 de mayo a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Coloso del llano.

Así llegan Coquimbo Unido y Tolima Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Libertadores Coquimbo Unido viene de vencer a Universitario con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores Tolima viene de derrotar a Nacional con un marcador 3 a 0. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 9 goles y le han convertido 3 en su arco.

Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el marcador favoreció a Tolima con un marcador de 3-0. El Vinotinto y Oro lidera el Grupo B con 7 puntos y 7 goles, mientras que Coquimbo U. ocupa el segundo puesto de la tabla y suma apenas 7 unidades y 5 anotaciones. Wilton Pereira Sampaio será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fecha y rival de Coquimbo Unido en el próximo partido de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 6: vs Nacional: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fecha y rival de Tolima en el próximo partido de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Coquimbo Unido y Tolima, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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