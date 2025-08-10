domingo 10 de agosto de 2025

10 de agosto de 2025 - 11:58
Fiesta.

Córdoba eligió a su representante para la FNE 2025

Catalina Sánchez fue coronada como representante 2025 en una noche llena de emoción y cultura jujeña.

Federico Franco
Por  Federico Franco
fne representante cordoba

Una noche mágica, cargada de sueños y alegría, se vivió durante la elección de la nueva representante estudiantil de Córdoba para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La Casa de Jujuy en Córdoba fue el escenario de esta velada gala que reunió a estudiantes, familias y autoridades.

image
FNE 2025: elecci&oacute;n representante de C&oacute;rdoba.

FNE 2025: elección representante de Córdoba.

Catalina Sánchez fue elegida para representar al estudiantado cordobés y la acompañaron Agustina Andraos, como 1° representante; Fiorella Villafañe, 2° representante; Abigail Segovia, distinguida como Miss Elegancia; y Ángeles Campos, como Miss Simpatía.

El evento contó con la presentación del grupo Clan Tumbao, cuyo coreógrafo jujeño llevó a escena coloridos cuadros de baile que cautivaron al público.

image

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

