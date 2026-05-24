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24 de mayo de 2026 - 10:43
Copa Libertadores

Corinthians vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo E de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Corinthians vs Platense. El duelo, a disputarse en Arena Corinthians el miércoles 27 de mayo, comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y será dirigido por Alexis Herrera.

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Corinthians vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo E de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Corinthians recibe el próximo miércoles 27 de mayo a Platense por la fecha 6 del grupo E de la Copa Libertadores, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en Arena Corinthians.

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Así llegan Corinthians y Platense

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Campeón del Siglo.

Últimos resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores

En la jornada previa, Corinthians igualó 1-1 el juego ante Peñarol. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 2 goles y marcó 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

Platense llega a este encuentro con una derrota ante Santa Fe por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 7.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Corinthians fue el ganador por 0 a 2.

Corinthians llega a este duelo con la tranquilidad de haber obtenido su boleto a los Octavos de Final. Por su parte, El Calamar todavía está en la pelea por seguir adelante en esta competencia.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Alexis Herrera.

Horario Corinthians y Platense, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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