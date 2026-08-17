Corinthians vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Corinthians y el Canalla definirán el próximo jueves 20 de agosto su pasaporte a Cuartos de Final de la Copa Libertadores, tras haber empatado 0 a 0 en el duelo de ida. El encuentro está programado para las 21:30 (hora Argentina) en Arena Corinthians.

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En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y sellaron un empate en 0.

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