Liga de Quito vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

LDU Quito y Mirassol igualaron 1-1 en el partido de ida y definirán este jueves 20 de agosto, en la Casa Blanca, quién pasará a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El cotejo comenzará a las 19:00 (hora Argentina).

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En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

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