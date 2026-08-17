lunes 17 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de agosto de 2026 - 10:18
Copa Libertadores

Liga de Quito vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Liga de Quito y Mirassol. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

+ Seguir en
Liga de Quito vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

LDU Quito y Mirassol igualaron 1-1 en el partido de ida y definirán este jueves 20 de agosto, en la Casa Blanca, quién pasará a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El cotejo comenzará a las 19:00 (hora Argentina).

Lee además
corinthians vs rosario central: previa, horario y como llegan para la llave 2 de la copa libertadores

Corinthians vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
flamengo vs cruzeiro: previa, horario y como llegan para la llave 3 de la copa libertadores

Flamengo vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)
Los resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Mirassol 1 vs Lanús 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Always Ready 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Always Ready 1 vs Mirassol 2 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Mirassol 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)
Horario Liga de Quito y Mirassol, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corinthians vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Flamengo vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Cerro Porteño vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

U. Católica vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Lo que se lee ahora
Antonio Reinoso, el nadador jujeño que clasificó a su segundo Mundial.
Superación.

De una lesión al Mundial: el jujeño de 15 años que encontró su lugar en el agua

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer video
Policiales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer

Agustín El Zurdo Celis sufrió un incendio y perdió parte de sus herramientas de boxeo video
Solidaridad.

Agustín "El Zurdo" Celis sufrió un incendio y perdió parte de sus herramientas de boxeo

Secuestraron más de 65 kilos de droga en Tumbaya y San Pedro de Jujuy
Jujuy.

Secuestraron más de 65 kilos de droga en Tumbaya y San Pedro de Jujuy

El Paso de Jama sigue cerrado por nieve 
Jujuy.

El Paso de Jama continúa cerrado por nieve desde hace más de 15 días

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria y le ganó a Chaco ForEver
Deportes.

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria, le ganó a Chaco For Ever y se vuelve a ilusionar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel