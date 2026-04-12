Corinthians vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 15 de abril a las 21:30 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 15 de abril a las 21:30 (hora Argentina).
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Corinthians derrotó por 2 a 0 a Platense en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Santa Fe sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Peñarol..
En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de abril, en Segunda Fase del torneo Copa Libertadores 2016, y firmaron un empate en 1.
Corinthians quiere mantenerse en la cima del Grupo E. Hasta el momento acumula 3 puntos con 2 goles. El Cardenal se encuentra en tercer lugar con 1 unidad y 1 gol convertido.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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