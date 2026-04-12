Cruzeiro vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores

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El juego entre Cruzeiro y U. Católica se disputará el próximo miércoles 15 de abril por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Mineirão.

Así llegan Cruzeiro y U. Católica En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores Cruzeiro ganó por 1-0 el juego pasado ante Barcelona.

Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores U. Católica cayó 1 a 2 ante Boca Juniors.

Ubicado detrás del líder del Grupo D, Cruzeiro luchará por llegar a la cima, mientras que U.Católica está último al no sumar puntos y deberá ganar para subir de puesto.

Fechas y rivales de Cruzeiro en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo D - Fecha 3: vs Boca Juniors: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo D - Fecha 3: vs Barcelona: 29 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs Cruzeiro: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Barcelona: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Boca Juniors: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Cruzeiro y U. Católica, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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