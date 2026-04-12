Libertad vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo H de la Copa Libertadores

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El duelo entre Libertad y Rosario Central correspondiente a la fecha 2 del grupo H se disputará en el Tuyukuá desde las 19:00 (hora Argentina), el miércoles 15 de abril.

Así llegan Libertad y Rosario Central Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores Libertad buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a UCV.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores En la jornada anterior, Rosario Central igualó 0-0 el juego frente a Independiente del Valle..

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Copa Libertadores 2019, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Rosario Central. Ambos equipos están en una posición comprometida en la clasificación y necesitan escalar en la tabla. Libertad, el último del Grupo H, no consiguió sumar hasta el momento. El Canalla se encuentra apenas un lugar arriba y tan solo consiguió obtener 1 punto.

Fechas y rivales de Libertad en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 3: vs Independiente del Valle: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 4: vs Rosario Central: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs Independiente del Valle: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 3: vs UCV: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 4: vs Libertad: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs UCV: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Independiente del Valle: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario Libertad y Rosario Central, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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