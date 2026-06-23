martes 23 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de junio de 2026 - 21:34
Jujuy.

Cortes de energía programados en San Salvador de Jujuy y Libertador

EJESA realizará trabajos de mantenimiento este miércoles. Conocé las zonas alcanzadas y los horarios previstos.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

Lee además
Inerrupcion programada.
Servicios.

Corte programado de energía eléctrica este domingo en San Salvador de Jujuy: barrios afectados
SUSEPU.
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: SUSEPU intimó a EJESA por el corte de luz en 6 barrios

Las tareas se desarrollarán durante la mañana y afectarán al barrio San Pedrito, en la capital jujeña, y al barrio Ledesma, en Libertador. Los horarios son aproximados y el servicio será restablecido una vez finalizadas las intervenciones previstas.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar los recaudos necesarios mientras se extiendan los trabajos.

Corte programado en San Salvador de Jujuy

image
Cortes de energ&iacute;a programados.

Cortes de energía programados.

En la capital provincial, la interrupción del suministro eléctrico se realizará entre las 9 y las 12, aproximadamente.

El corte alcanzará un sector del barrio San Pedrito, comprendido entre las siguientes calles y avenidas:

  • Avenida Almirante Brown.

  • León.

  • San Luis.

  • Leopoldo Bárcena.

  • Zonas aledañas.

Durante ese período, los equipos de la empresa realizarán el reemplazo de un transformador. Según se informó, la tarea permitirá regular los niveles de tensión de manera óptima y asegurar un suministro adecuado de energía.

La intervención también busca optimizar el funcionamiento de la red, mejorar la estabilidad del servicio y reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico para los usuarios del sector.

Corte de energía en Libertador General San Martín

image
Cortes de energ&iacute;a programados.

Cortes de energía programados.

En Libertador General San Martín, el corte programado se extenderá desde las 8 hasta las 13.30, aproximadamente.

La interrupción afectará al barrio Ledesma, en el sector comprendido entre:

  • Avenida Uriburu.

  • Rinconada.

  • Rivadavia.

  • Constitución.

  • Florida.

  • Avenida Keiner.

  • 25 de Mayo.

  • Zonas aledañas.

En este punto se realizará el cambio de crucetas y contrapostes, además del reajuste de seccionadores en subestaciones eléctricas y la reparación de varillajes.

Los trabajos también incluirán un despeje arbóreo, con el retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir posibles fallas. Estas tareas apuntan a mejorar la confiabilidad del servicio y reforzar la seguridad de la infraestructura eléctrica.

Recomendaciones para los usuarios

Se recomienda desconectar los electrodomésticos y equipos sensibles antes del horario anunciado para evitar inconvenientes cuando se restablezca el suministro.

Además, quienes dependan de la energía para actividades comerciales, laborales o vinculadas con la conservación de medicamentos y alimentos deberán organizarse con anticipación.

Los horarios difundidos son estimativos y pueden variar de acuerdo con el avance de los trabajos en cada sector.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corte programado de energía eléctrica este domingo en San Salvador de Jujuy: barrios afectados

San Salvador de Jujuy: SUSEPU intimó a EJESA por el corte de luz en 6 barrios

Cochinoca se prepara para la tradicional quema de los pecados

Frío en Jujuy: falta atención nocturna para mujeres en situación de calle

Adriano Morone defendió el paquete de asistencia al comercio y destacó el trabajo conjunto con el sector privado

Lo que se lee ahora
nevo en jujuy: las increibles imagenes de la nevada en molulo video
Jujuy.

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Pago del aguinaldo 
Jujuy.

Inicia el pago del aguinaldo en Jujuy: días del cronograma

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo video
Jujuy.

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo

Argentina se aseguró el primer puesto del grupo: cuándo jugaría 16avos y contra quién
Mundial 2026.

Argentina se aseguró el primer puesto del grupo: cuándo jugaría 16avos y contra quién

Rige doble alerta en Jujuy - Imagen creada con IA video
Jujuy.

Rige doble alerta en Jujuy: habrá viento zonda en la Puna y temperaturas extremas por frío en Valles

Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto video
Salud.

Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel