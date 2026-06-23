Adriano Morone defendió el paquete de asistencia al comercio y destacó el trabajo conjunto con el sector privado

El diputado provincial Adriano Morone destacó el paquete de medidas anunciado por el Gobierno de Jujuy para acompañar al sector comercial y sostuvo que las herramientas buscan amortiguar el impacto de la compleja situación económica que atraviesa el país .

Jujuy. Adriano Morone en Política a las Brasas: "No hay que destruir lo que se hizo, hay que construir sobre eso"

El legislador del Frente Jujuy Crece remarcó que las iniciativas fueron trabajadas junto a representantes de la actividad privada y apuntan a brindar mejores condiciones para comerciantes y pequeñas y medianas empresas durante los próximos meses.

“Con políticas serias y medidas concretas, este modelo de gestión responde a las necesidades del aparato comercial de la provincia”, afirmó Morone, al tiempo que señaló que el esquema de asistencia fue consensuado previamente con las distintas entidades vinculadas al sector.

Las medidas incluyen líneas de financiamiento específicas, programas de apoyo para pymes, beneficios impositivos y acciones orientadas a incentivar el consumo interno. Según se informó, el paquete tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre.

En ese marco, el diputado consideró que la provincia busca generar herramientas para enfrentar el escenario económico actual. “Con suma responsabilidad, en Jujuy hacemos frente al proceso recesivo que golpea al país”, expresó.

Morone también sostuvo que el trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado resulta fundamental para sostener la actividad económica local. En ese sentido, afirmó que las medidas permitirán a los comerciantes atravesar en mejores condiciones las dificultades financieras que afectan a distintos rubros.

El diputado aseguró que las medidas anunciadas apuntan a fortalecer el mercado interno jujeño durante el segundo semestre del año. “Con estas medidas en marcha, blindamos la actividad económica interna de Jujuy de cara al segundo semestre del año, apostando al consenso con el sector privado como principal amortiguador de la recesión nacional”, concluyó.

Las ventas en comercios minoristas subieron según CAME (Foto ilustrativa) Comercios

Por otra parte, el legislador cuestionó a referentes de la oposición por sus planteos sobre la situación económica y la gestión provincial. “No tienen idea de lo que es gestión y procuran sostener su posicionamiento ante la opinión pública con reclamos vacíos y sin propuestas serias”, manifestó.

Además, Morone los convocó a debatir iniciativas concretas para afrontar la coyuntura. “Los exhorto a debatir ideas, asumiendo las responsabilidades que les cabe”, finalizó.