viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 09:03
Política.

Cristina Fernández de Kirchner habló del "error político" y apuntó contra Axel Kicillof

Cristina Kirchner publicó un documento donde calificó de “error político” el desdoblamiento bonaerense y pidió al PJ no dejarse “romper”

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Axel Kicillof y Cristina Kirchner, en un acto político

Axel Kicillof y Cristina Kirchner, en un acto político

Crece la interna peronista, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a Kicillof y exige que el PJ no se "rompa"

Crece la interna peronista, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a Kicillof y exige que el PJ no se “rompa”

Cristina Fernández de Kirchner difundió un documento político tras las legislativas donde calificó como “error político” el desdoblamiento de la elección bonaerense y pidió a la militancia peronista no dejarse “romper”, con un llamado explícito a mantener la unidad del PJ.

En un documento de cuatro hojas, diez ítems y una posdata, la expresidente, CFK analizó la derrota del peronismo en las elecciones del domingo y habló del “error político” que cometió el gobernador Axel Kicillof por desdoblar la elección, que señaló que ella ya había advertido de antemano.

Además, pidió a los dirigentes propios que no se dejen “romper” porque -sostuvo- esa será la intención del Gobierno y sus aliados y, por lo tanto, llamó a mantener la unidad dentro del Partido Justicialista (PJ).

En el texto, la exmandataria vinculó la derrota en la provincia de Buenos Aires con la estrategia provincial y planteó que la fragmentación del calendario electoral condicionó el resultado. Además, reivindicó la cohesión del peronismo para afrontar la etapa poscomicios.

"Fue un error político desdoblar la elección" dijo Cristina Fernández de Kirchner

Sin nombrarlo al comienzo pero luego con claridad, apuntó a Axel Kicillof por la decisión de separar la votación bonaerense. La crítica recupera un cruce que arrastra desde abril, cuando CFK había advertido públicamente su rechazo al desdoblamiento y pidió evitar dividir esfuerzos.

La carta también plantea que el desdoblamiento funcionó como un “balotaje anticipado”, concentrando voto opositor en la previa y afectando el desempeño del peronismo el 26 de octubre. El texto insiste en que el peronismo debe sostener su unidad para impedir intentos de fractura.

En paralelo, Cristina ubicó su análisis en una secuencia histórica de elecciones de medio término y recordó que el rendimiento en una legislativa no predetermina una presidencial futura, mensaje orientado a contener al espacio después del traspié.

Además, resaltó que “todos los gobernadores peronistas (Ziliotto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Insfrán de Formosa) ganaron en estas elecciones parlamentarias”. Y, tajante, fulminó: “La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral”.

CFK
Crece la interna peronista, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a Kicillof y exige que el PJ no se “rompa”

Crece la interna peronista, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a Kicillof y exige que el PJ no se “rompa”

Según su análisis, “la diferencia de casi 14 puntos en la elección del 7 de septiembre en PBA, operó como una PASO o balotaje que permitió reagrupar el voto antiperonista en la elección del pasado 26 de octubre".

El texto se lo dedicó “a los compañeros y compañeras militantes”, a quienes reconoció por el trabajo para la elección legislativa nacional, y firmó el documento: “Desde San José 1111, a 143 días de mi injusta prisión y proscripción”.

