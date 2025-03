Cristina Kirchner contra Javier Milei: "estafador global, rodeado de coimeros locales"

Duras críticas de Cristina Kirchner a Javier Milei

En un extenso mensaje a en X (antes Twitter), Kirchner se hizo eco de artículos periodísticos que señalan a Milei como responsable de una “cripto estafa”, tras el escándalo de $Libra, y de supuestos pagos de coimas para reunirse con él. “¿Anqué coimera tal vez?”, ironizó la expresidenta.

Por otra parte, la exmandataria criticó a Milei por negar la subida de precios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. “En la calle LOS PRECIOS SIGUEN SUBIENDO Y LOS SALARIOS SIGUEN PERDIENDO y la gente llega con lo justo o directamente no llega a fin de mes”, condenó.

En tanto, Cristina cuestionó el equilibrio fiscal proclamado por Milei, argumentando que se logró a costa de un “desequilibrio social” al ajustar a jubilados, provincias, universitarios, educación, salud pública y personas con discapacidad.

image.png

En este marco, Kirchner interpretó las declaraciones de Milei sobre la posible volatilidad económica como un reconocimiento implícito de una “devaluación” en puerta, especialmente por mantener “pisado el tipo de cambio”.

Por último, y en relación al anuncio de Milei sobre el nuevo acuerdo con el FMI, Cristina anticipó más de lo mismo: “Otra vez sopa”, sentenció.

El mensaje completo de Cristina Kirchner contra Javier Milei

Che Milei… ¡qué semanita!…

Desde la tapa de FORBES, diciendo que armaste “LA MAYOR CRIPTO ESTAFA DE LA HISTORIA”, a la del New York Times CONTANDO QUE LA ESTAFA ES DE 250 MILLONES DE DÓLARES, Y QUE ADEMÁS HABÍA QUE PAGAR COIMAS PARA REUNIRSE CON VOS. ¿Lo escuchaste a Claver-Carone, funcionario de Trump para América Latina, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en EEUU? Mamita…

Y vos que pensabas que eras un RockStar mundial, mirá cómo terminaste… ESTAFADOR GLOBAL, RODEADO DE COIMEROS LOCALES. ¿Anqué coimera tal vez?

Ayer a la noche se notó que no estás bien. No dijiste nada nuevo y se te trababa la lengua en un discurso (que una vez más confirmo te escriben) en la que repetiste LA MISMA CANTINELA DE SIEMPRE, “que bajaste la inflación”, aunque en la calle LOS PRECIOS SIGUEN SUBIENDO Y LOS SALARIOS SIGUEN PERDIENDO y la gente llega con lo justo o directamente no llega fin de mes.

Que “el equilibrio fiscal” que todos sabemos que es ficticio, porque solo lo lograste CON DESEQUILIBRIO SOCIAL: ajustaste a los jubilados, a las provincias, a los universitarios, a la educación y a la salud pública. Y en una MUESTRA DE CRUELDAD EXTREMA, también hiciste un ajuste inhumano sobre las personas con discapacidad. Esos que tu gobierno define como idiotas, imbéciles y débiles mentales.

image.png

La verdad… no sé qué festejas. PORQUE ESTO NO ES UN LOGRO, ES UN DESASTRE.

Eso sí, ni una palabra sobre la Cripto estafa que te tiene como protagonista estelar. Ya te lo dije, SOS MUY NEGADOR.

Sin embargo, debo reconocer que un párrafo de tu discurso leído, si me llamó poderosamente la atención. Fue cuando dijiste: “La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto…TAMPOCO SIGNIFICA QUE NO VAYA A HABER VOLATILIDAD. La vida no funciona de esa manera; no es un movimiento rectilíneo uniforme, SIEMPRE HAY ALTOS Y BAJOS, MOMENTOS DE TENSIÓN y momentos de tranquilidad”.

Epa! … Es la primera vez que te escucho decir que tu “plan de estabilidad exitoso, el mejor de la historia” puede sufrir altos y bajos y momentos de tensión. Milei… EN MI BARRIO, Y EN ARGENTINA, A ESO LE DECIMOS DEVALUACIÓN. Sobre todo, cuando la estabilidad está basada únicamente en tener pisado el tipo de cambio. Como es tu caso.

Y cuando cerraste el discurso, anunciando que ya tenías un NUEVO ACUERDO CON EL FMI que “nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un ESQUEMA CAMBIARIO MÁS LIBRE Y EFICIENTE para todos nuestros ciudadanos” … dije BINGO!!!! Otra vez sopa.

image.png

P/D:

La verdad que anoche con las calles vacías y llenas de policías, el recinto del Congreso desierto y el locutor de la cadena nacional, que no podía tapar el ruido de las cacerolas, diciendo “se escucha la música de la fanfarria Alto Perú de Granaderos” tuve la impresión de que diste vuelta el reloj de arena.