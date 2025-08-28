jueves 28 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2025 - 10:29
Fútbol.

Cuándo juega River por la Copa Argentina 2025

El cierre de los octavos de final se jugará este jueves a las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas, mientras Racing aguarda conocer a su próximo rival.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Unión vs. River Plate, por la Copa Argentina 2025.

Unión vs. River Plate, por la Copa Argentina 2025.

Los octavos de final de la Copa Argentina 2025 cerrarán este jueves 28 de agosto con el duelo entre Unión de Santa Fe y River Plate, que se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El partido comenzará a las 21:15 y se podrá ver en vivo exclusivamente por TyC Sports, accesible también en plataformas Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Lee además
RiverPlate sufrió con Libertad, pero ganó por penales 
Sufrido.

River Plate sufrió con Libertad, pero ganó por penales y está en cuartos de final de la Libertadores
River avanzó ante Libertad en el Monumental.
Fútbol.

¿Cuándo juega River ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Además, en canchallena.com se ofrecerá cobertura minuto a minuto con estadísticas y datos actualizados al instante. Previo al partido que estará bajo la conducción arbitral de Carlos Andrés Gariano, los pronósticos de las casas de apuestas señalan a River Plate como favorito.

El River de Marcelo Gallardo pelea el título en tres frentes.

El triunfo millonario se paga a 2.05, mientras que una victoria de Unión de Santa Fe, que le permitiría avanzar a la siguiente ronda, cotiza a 4.03. En caso de empate, que derivaría la definición a los penales, la cuota alcanza 3.30.

Cómo es la actualidad de River y Unión

El equipo dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un buen momento y se posiciona sexto en la zona A del Torneo Clausura 2025, con 9 puntos derivados de dos victorias, tres empates y una sola derrota. En la Copa Argentina, el Tatengue eliminó de manera consecutiva a Colegiales por 3-1 y a Rosario Central, imponiéndose en los penales 3-1 tras igualar 0-0 en tiempo reglamentario.

Unión enfrentará a River.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo lidera el Grupo B del Torneo Clausura 2025 con 12 puntos, tras el empate 1-1 frente a Lanús registrado este lunes. Además, ya se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, lo que le permite disputar el título en todas las competiciones durante el segundo semestre. En su recorrido hacia los octavos de final de la Copa Argentina, River Plate superó a Ciudad de Bolívar 2-0 y a San Martín de Tucumán 3-0.

River Plate pelea en todos los frentes en el segundo semestre de la temporada y quiere dar un paso más en la Copa Argentina 2025.

El antecedente en Copa Argentina

Embed

Los mismos equipos se vieron las caras en los cuartos de final de la Copa Argentina 2016, con un triunfo de River Plate 3-0 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. En aquel encuentro, bajo la dirección de Marcelo Gallardo en su primer ciclo, los goles fueron obra de Sebastián Driussi, Joaquín Arzura y Lucas Alario.

El ganador del duelo de este jueves avanzará a los cuartos de final y se medirá con Racing Club, que previamente eliminó a Deportivo Riestra 3-0 y aguarda conocer a su próximo rival.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate sufrió con Libertad, pero ganó por penales y está en cuartos de final de la Libertadores

¿Cuándo juega River ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Empate agónico de Lanús ante River Plate con un decisivo gol de Rodrigo Castillo

Confirmado: Lionel Messi aseguró que ante Venezuela será su último partido oficial en Argentina

Gimnasia de Jujuy recibe a Central Norte: cuándo se empiezan a vender las entradas

Lo que se lee ahora
Lionel Messi confirmó que ante Venezuela jugará su último partido oficial en la Argentina.
Eliminatorias.

Confirmado: Lionel Messi aseguró que ante Venezuela será su último partido oficial en Argentina

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado
Avances.

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9
Siniestro vial.

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo. video
Policiales.

Quedó detenida la mamá de Ayelén Paleo: es acusada de integrar una red de explotación sexual

Mate con coco rallado.
Infusión.

Especialistas recomiendan agregarle coco rallado al mate: los motivos

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Tiempo.

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel