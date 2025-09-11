DC United y Orlando City SC se encuentran en la semana 28

DC United recibe el próximo sábado 13 de septiembre a Orlando City SC por la semana 28 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el estadio Audi Field.
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Nashville SC.
DC United sacó un triunfo frente a New York City FC, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 9 goles en contra y registró 6 a favor.
Orlando City SC llega a este encuentro con una derrota ante Nashville SC por 1 a 5. El conjunto visitante perdió su racha positiva en la jornada anterior. Tiene 4 victorias, con 13 goles anotados frente a 9 en contra.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Orlando City SC fue el ganador por 4 a 1.
