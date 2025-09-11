DC United y Orlando City SC se encuentran en la semana 28

BsAs (DataFactory)

DC United recibe el próximo sábado 13 de septiembre a Orlando City SC por la semana 28 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el estadio Audi Field.

Así llegan DC United y Orlando City SC Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Nashville SC.

Últimos resultados de DC United en partidos de la MLS DC United sacó un triunfo frente a New York City FC, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 9 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Orlando City SC en partidos de la MLS Orlando City SC llega a este encuentro con una derrota ante Nashville SC por 1 a 5. El conjunto visitante perdió su racha positiva en la jornada anterior. Tiene 4 victorias, con 13 goles anotados frente a 9 en contra.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Orlando City SC fue el ganador por 4 a 1.

Fechas y rivales de DC United en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Inter Miami: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Philadelphia Union: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Charlotte FC: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Atlanta United: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Orlando City SC en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Nashville SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs FC Cincinnati: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Columbus Crew: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Vancouver Whitecaps FC: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Toronto FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario DC United y Orlando City SC, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







