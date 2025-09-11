jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 07:03
MLS

DC United y Orlando City SC se encuentran en la semana 28

Todo lo que tienes que saber en la previa de DC United vs Orlando City SC. El duelo, a disputarse en el estadio Audi Field el sábado 13 de septiembre, comenzará a las 20:30 (hora Argentina).

DC United y Orlando City SC se encuentran en la semana 28
BsAs (DataFactory)

DC United recibe el próximo sábado 13 de septiembre a Orlando City SC por la semana 28 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el estadio Audi Field.

Así llegan DC United y Orlando City SC

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Nashville SC.

Últimos resultados de DC United en partidos de la MLS

DC United sacó un triunfo frente a New York City FC, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 9 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Orlando City SC en partidos de la MLS

Orlando City SC llega a este encuentro con una derrota ante Nashville SC por 1 a 5. El conjunto visitante perdió su racha positiva en la jornada anterior. Tiene 4 victorias, con 13 goles anotados frente a 9 en contra.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Orlando City SC fue el ganador por 4 a 1.


Fechas y rivales de DC United en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Inter Miami: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Philadelphia Union: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Charlotte FC: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Atlanta United: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Orlando City SC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Nashville SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs FC Cincinnati: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Columbus Crew: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Vancouver Whitecaps FC: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Toronto FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario DC United y Orlando City SC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

