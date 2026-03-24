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24 de marzo de 2026 - 16:08
Entrevistas.

De Jujuy al corazón de Messi: el joven que le canta al ídolo y sueña con que lo escuche

El artista jujeño, XLEX, presentó en Canal 4 su canción “No te vayas Lionel”, un homenaje que ya se viralizó y busca llegar a Messi.

Por  Judith Girón
El artista jujeño, XLEX, presentó en Canal 4 su canción “No te vayas Lionel”

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Durante la entrevista en Canal 4, XLEX, comentó que: “Lo hice porque soy un loco fanático de Messi. Es como una canción de despedida y de amor”, también relató que la idea surgió de manera espontánea a partir de una reversión de un tema popular. “Sentí que había que darle un toque mundialista y también romper esa barrera que existe con México, llevarlo a algo más argentino”, explicó.

El joven, de 23 años, contó que sigue a Messi prácticamente desde el inicio de su carrera y que su admiración fue creciendo con los años, especialmente al vincularse más con la Selección Argentina. “Messi marcó algo muy grande en la vida de todos. Más allá de lo futbolístico, es una inspiración como persona”, aseguró.

El tema, que fue grabado en el estadio 23 de Agosto, tiene además una fuerte carga emocional vinculada al presente del capitán argentino. “Cada minuto que juega Messi hay que disfrutarlo al máximo. Nadie sabe hasta cuándo va a estar, y eso lo hace más especial”, reflexionó.

La canción no tardó en encontrar eco en el público. Aunque inicialmente no tuvo gran repercusión en redes, con el paso del tiempo comenzó a viralizarse. “Yo la hice para TikTok, sin esperar nada, y de repente explotó. La gente empezó a compartirla, a mandarla, a etiquetar”, contó sorprendido.

XLEX le canta al ídolo Lionel Messi y sueña con que lo escuche

El propio artista y su entorno intentan hacerle llegar su canción al capitán argentino. “Obvio que le mandé mensaje, aunque no responda. También estamos tratando de llegar por otros lados, etiquetando a gente cercana”, relató entre risas.

Pero más allá de la repercusión, lo que más valora es la conexión con la gente. “Recibí muchos mensajes de personas que se emocionaron con la canción. Eso para mí ya es un montón”, destacó.

Embed - XLEX CANTANTE JUJEÑO - Canción: "No te vayas Lionel"

Con nuevos proyectos en camino y una apuesta por fusionar la cumbia con lo urbano, el joven jujeño sigue construyendo su camino en la música. Pero mientras tanto, hay un deseo claro que lo moviliza: que algún día, en algún rincón del mundo, Lionel Messi escuche esa canción que nació desde lo más profundo de su admiración.

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