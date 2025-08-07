Chacarita visita a Def. Unidos por la fecha 26 de la zona B

BsAs (DataFactory)

Def. Unidos recibirá a Chacarita, en el marco de la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo sábado 9 de agosto a partir de las 14:10 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Villa Fox.

Así llegan Def. Unidos y Chacarita Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional Def. Unidos sacó un empate por 2 en su visita a San Telmo. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional Chacarita viene de perder contra Estudiantes (BA) por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 5 goles y recibieron 7.

Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Chacarita con un marcador de 2-0. Franco Acita será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Chacarita en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar Horario Def. Unidos y Chacarita, según país Argentina: 14:10 horas

Colombia y Perú: 12:10 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:10 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:10 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

