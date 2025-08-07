viernes 08 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 14:30
B Nacional

Chacarita visita a Def. Unidos por la fecha 26 de la zona B

La previa del choque de Def. Unidos ante Chacarita, a disputarse en el estadio Gigante de Villa Fox el sábado 9 de agosto desde las 14:10 (hora Argentina). El árbitro será Franco Acita.

Def. Unidos vs Chacarita: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Def. Unidos recibirá a Chacarita, en el marco de la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo sábado 9 de agosto a partir de las 14:10 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Villa Fox.

Así llegan Def. Unidos y Chacarita

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional

Def. Unidos sacó un empate por 2 en su visita a San Telmo. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional

Chacarita viene de perder contra Estudiantes (BA) por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 5 goles y recibieron 7.

Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Chacarita con un marcador de 2-0.

Franco Acita será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 27: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 28: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Chacarita en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 27: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 28: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
Horario Def. Unidos y Chacarita, según país
  • Argentina: 14:10 horas
  • Colombia y Perú: 12:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:10 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:10 horas

