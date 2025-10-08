Argentinos Juniors se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 12

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 12 del Clausura, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia se enfrentan el viernes 10 de octubre desde las 16:15 horas, en el estadio el Tito Tomaghello.

Así llegan Defensa y Justicia y Argentinos Juniors Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia terminó con un empate en 1 frente a Tigre en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura En la fecha pasada, Argentinos Juniors finalizó con un empate 0-0 ante Central Córdoba (SE). Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 4 tantos.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Argentinos Juniors sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1. El encuentro será supervisado por Pablo Dóvalo, el juez encargado. ¿Dónde ver el partido entre Defensa y Justicia y Argentinos Juniors en VIVO? El duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura se podrá disfrutar a través de ESPN Premium.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Horario Defensa y Justicia y Argentinos Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:15 horas

Colombia y Perú: 14:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas

Venezuela: 15:15 horas

