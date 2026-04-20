Defensa y Justicia vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

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Por la fecha 16 del Apertura, Boca Juniors y Defensa y Justicia se enfrentan el jueves 23 de abril desde las 20:00 (hora Argentina), en el Tito Tomaghello.

Así llegan Defensa y Justicia y Boca Juniors El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura Defensa y Justicia no pudo ante Independiente en el Libertadores de América. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 6 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Defensa y Justicia sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1. Horario Defensa y Justicia y Boca Juniors, según país Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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