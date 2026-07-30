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30 de julio de 2026 - 21:09
Justicia.

Denunciaron a Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, por abuso sexual

La presentación fue realizada por una joven de 19 años en Virrey del Pino. La Justicia bonaerense deberá definir las próximas medidas de prueba.

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De acuerdo con la denuncia, el hecho investigado habría ocurrido años atrás, cuando la joven tenía alrededor de 13 años y Medina tenía 17.

La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense, que deberá avanzar con las medidas de prueba correspondientes y determinar si existe responsabilidad penal por parte del denunciado.

Cómo se realizó la denuncia

Thiago Medina.

Thiago Medina.

La joven se presentó en el organismo ubicado en Virrey del Pino para formalizar la acusación. Según la información surgida de fuentes policiales, el episodio denunciado habría sucedido en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en esa misma localidad.

Actualmente, la denunciante tiene 19 años, mientras que Medina tiene 23.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre posibles declaraciones testimoniales, peritajes u otras medidas que podría ordenar la Justicia durante el avance de la investigación.

La investigación recién comienza

La denuncia fue radicada este jueves y el expediente se encuentra en una etapa inicial.

Será la Justicia la encargada de analizar el relato de la denunciante, reunir pruebas y establecer los pasos procesales que correspondan. Hasta que exista una resolución judicial, Medina debe ser considerado inocente.

La información se encuentra en desarrollo y podrían conocerse nuevas actuaciones en las próximas horas.

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