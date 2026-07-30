Denunciaron a Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, por abuso sexual

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano Argentina 2022 , fue denunciado por presunto abuso sexual contra una prima. La presentación fue realizada este jueves por una joven de 19 años en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza.

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De acuerdo con la denuncia, el hecho investigado habría ocurrido años atrás, cuando la joven tenía alrededor de 13 años y Medina tenía 17.

La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense, que deberá avanzar con las medidas de prueba correspondientes y determinar si existe responsabilidad penal por parte del denunciado.

La joven se presentó en el organismo ubicado en Virrey del Pino para formalizar la acusación. Según la información surgida de fuentes policiales, el episodio denunciado habría sucedido en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en esa misma localidad.

Actualmente, la denunciante tiene 19 años, mientras que Medina tiene 23.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre posibles declaraciones testimoniales, peritajes u otras medidas que podría ordenar la Justicia durante el avance de la investigación.

La investigación recién comienza

La denuncia fue radicada este jueves y el expediente se encuentra en una etapa inicial.

Será la Justicia la encargada de analizar el relato de la denunciante, reunir pruebas y establecer los pasos procesales que correspondan. Hasta que exista una resolución judicial, Medina debe ser considerado inocente.

La información se encuentra en desarrollo y podrían conocerse nuevas actuaciones en las próximas horas.