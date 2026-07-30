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30 de julio de 2026 - 19:02
Espectáculos

Revelaron el motivo de la separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco

A pocos días de confirmarse la ruptura, trascendió qué habría ocurrido entre Maia Reficco y Franco Colapinto para ponerle fin a una relación que parecía consolidada.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Revelaron el motivo de la separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco.&nbsp;

Revelaron el motivo de la separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco. 

La separación de Franco Colapinto y Maia Reficco generó una fuerte repercusión, especialmente porque, pese a que la relación era reciente, la pareja había avanzado rápidamente y ya se había presentado oficialmente ante sus respectivas familias.

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Mientras crecían las especulaciones sobre el final del romance, Gustavo Méndez dio a conocer este jueves en La mañana con Moria (El Trece) una versión sobre lo ocurrido entre Franco Colapinto y Maia Reficco y las razones que habrían provocado la separación.

Según el periodista, la relación entre el piloto de Alpine y la actriz atravesaba una etapa complicada desde hacía varias semanas. Pese a la situación, ambos habrían decidido mantener el bajo perfil y evitar la exposición pública mientras Colapinto continuaba concentrado en sus compromisos dentro de la Fórmula 1.

Al recordar cómo comenzó la relación, Méndez señaló que en marzo se había dado a conocer el noviazgo entre Franco Colapinto y Maia Reficco. Según explicó, la pareja ya había dado un paso importante al presentarse formalmente ante sus respectivas familias.

El periodista también aseguró que, durante el Road Show de la Fórmula 1 realizado en Buenos Aires, ya se percibían algunos indicios de tensión en la pareja. "Hasta ese momento venía tensa la cuestión, pero ella se había ido a Madrid y había postergado ciertos compromisos", explicó al referirse a la situación que atravesaban.

Méndez aclaró que, según su información, la crisis no habría tenido que ver con una pérdida de sentimientos entre Colapinto y Reficco. El periodista señaló que las tensiones estaban vinculadas al entorno de la pareja y a situaciones externas que terminaron influyendo en la relación.

“Todo lo que él haga en sus redes sociales y en su vida privada está supervisado por Alpine y por la Fórmula 1. La Fórmula 1 es como la monarquía, te miden hasta con quién salís”, afirmó.

Por su parte, Franco Colapinto atraviesa un momento de crecimiento en su carrera dentro del automovilismo, mientras que Maia Reficco continúa con una intensa actividad profesional que incluye proyectos internacionales, una película junto a Eva Longoria y trabajos para Netflix.

Las obligaciones de Colapinto y Reficco

Sobre ese aspecto, el periodista señaló que las exigencias profesionales de ambos habrían sido un factor clave en el desgaste de la relación. "Ella fue aplazando muchos compromisos. Vive entre Nueva York y Madrid, pero ya no puede dejar su carrera para acompañarlo", explicó. Además, descartó que la separación estuviera vinculada con una tercera persona: "No hay terceros en discordia. Es realmente por el calendario que tienen ellos, por las presiones y porque los dos están creciendo muchísimo en sus carreras", afirmó.

En el cierre de su relato, Méndez planteó que el final del vínculo podría no ser definitivo. Según explicó, la distancia y las agendas de ambos habrían influido en la ruptura, aunque no descartó que puedan reencontrarse más adelante.

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