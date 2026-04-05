Dep. La Guaira recibirá a Fluminense por la fecha 1 del grupo C

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores se jugará el próximo martes 7 de abril a las 19:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores se jugará el próximo martes 7 de abril a las 19:00 (hora Argentina).
El árbitro designado para el encuentro es José Burgos.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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