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5 de abril de 2026 - 06:52
Copa Libertadores

Dep. La Guaira recibirá a Fluminense por la fecha 1 del grupo C

Te contamos la previa del duelo Dep. La Guaira vs Fluminense, que se enfrentarán en el Coloso de Los Chaguaramos el próximo martes 7 de abril a las 19:00 (hora Argentina). José Burgos será el árbitro del partido.

Dep. La Guaira vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores se jugará el próximo martes 7 de abril a las 19:00 (hora Argentina).

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El árbitro designado para el encuentro es José Burgos.


Fechas y rivales de Dep. La Guaira en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo C - Fecha 2: vs Bolívar: 14 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 4: vs Bolívar: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fluminense en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo C - Fecha 2: vs Independiente Riv. (M): 15 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 3: vs Bolívar: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 5: vs Bolívar: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo C - Fecha 6: vs Dep. La Guaira: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Dep. La Guaira y Fluminense, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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