Dep. Riestra vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Dep. Riestra recibe el próximo miércoles 25 de marzo a San Lorenzo por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.
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Dep. Riestra recibe el próximo miércoles 25 de marzo a San Lorenzo por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Dep. Riestra cayó 0 a 1 ante Central Córdoba (SE) en el Único Madre de Ciudades. Con esta derrota y 4 empates en los últimos encuentros, el local no conoce la victoria. En esas fechas previas, le han convertido 1 gol. Además, no tuvo goles a favor.
San Lorenzo llega a este encuentro con una derrota ante Defensa y Justicia por 2 a 5. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 4 tantos y sus oponentes le han convertido 7 en esos partidos.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y San Lorenzo fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Ariel Penel.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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