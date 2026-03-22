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22 de marzo de 2026 - 08:48
Liga Profesional

Dep. Riestra vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Dep. Riestra vs San Lorenzo. El duelo, a disputarse en el estadio Guillermo Laza el miércoles 25 de marzo, comenzará a las 19:00 (hora Argentina) y será dirigido por Ariel Penel.

Dep. Riestra vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Dep. Riestra recibe el próximo miércoles 25 de marzo a San Lorenzo por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.

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Así llegan Dep. Riestra y San Lorenzo

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura

Dep. Riestra cayó 0 a 1 ante Central Córdoba (SE) en el Único Madre de Ciudades. Con esta derrota y 4 empates en los últimos encuentros, el local no conoce la victoria. En esas fechas previas, le han convertido 1 gol. Además, no tuvo goles a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

San Lorenzo llega a este encuentro con una derrota ante Defensa y Justicia por 2 a 5. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 4 tantos y sus oponentes le han convertido 7 en esos partidos.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y San Lorenzo fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Ariel Penel.


Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs San Lorenzo: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Dep. Riestra: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra y San Lorenzo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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