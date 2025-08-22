viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 10:48
Liga Profesional

Dep. Riestra vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

En la previa de Dep. Riestra vs Sarmiento, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 25 de agosto desde las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza. El árbitro designado será Pablo Echavarría.

Dep. Riestra vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 25 de agosto, a partir de las 15:00 (hora Argentina), Sarmiento visita a Dep. Riestra en el estadio Guillermo Laza, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

Así llegan Dep. Riestra y Sarmiento

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra viene de empatar ante Rosario Central por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Sarmiento acabó en empate por 2-2 ante Atlético Tucumán. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Hasta el momento, Dep. Riestra cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias y sin goles en su portería.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Sarmiento se quedó con la victoria por 2 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Echavarría.


Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Talleres: 31 de agosto - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Rosario Central: 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra y Sarmiento, según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

